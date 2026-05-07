  Обидчица Снигур. Определена первая соперница Свитолиной на тысячнике в Риме
07 мая 2026, 14:57 | Обновлено 07 мая 2026, 15:20
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноэми Базилетти

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) узнала первую соперницу на большом грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под седьмым номером, встретится с Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427). В первом круге Базилетти прошла лаки-лузера Айлу Томлянович (Австралия, WTA 88).

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Ноэми Базилетти (Италия) [Q] – Айла Томлянович (Австралия) [LL] – 7:5, 6:4

Базилетти стартовала в Риме с квалификации, где одолела Эмилано Аранго и украинку Дарью Снигур. Для Ноэми это первое выступление не только на тысячниках, но и на уровне Тура.

Ранее Свитолина ни разу не играла против Базилетти. Их поединок состоится 8 мая.

Элина за свою карьеру 73 раза играла против квалифайера / лаки-лузера на уровне Тура и выиграла 58 таких матчей. В последний раз украинка уступала теннисистке из квалификации на соревнованиях в Монреале в 2023 году – поражение Даниэль Коллинс в 1/32 финала.

Молодим (Базілетті тільки-но виповнилося 20) дають шанс у вигляді WC в кваліфікацію, а то й в основу на великих домашніх турнірах.  І часто вони цим шансом користуються. Це як в дитячих настольних іграх потрапляєш на певну клітинку і посуваєшся вперед на велику відстань.
 Еліні потрібно бути уважною без найменшого шапкозакидання.
Якось трєвожна за Еліну. В сенсі, не за неї, у неї то все в порядку, а за результат матчу)
Ця італійка задалеко зайшла як для свого рівня, Еліні потрібно без валідолу її обігрувати
