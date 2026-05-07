Окружение Мбаппе выступило с заявлением на фоне слухов и критики Килиана

Окружение звёздного форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе прокомментировало волну негатива в адрес французского футболиста.

Болельщики «сливочных» поставили под сомнение прозрачность Килиана после неожиданного пребывания нападающего в Италии.

Мбаппе внезапно оказался в лазарете «Реала» и пропустил матч, однако в это время, по информации, отправился на отдых с новой девушкой.

Такое поведение Килиана вызвало дискуссии среди болельщиков относительно его преданности клубу. В сети даже появилась петиция с призывом продать форварда из «Реала».

«Часть критики основана на чрезмерной интерпретации элементов, связанных с периодом восстановления, который строго контролируется клубом».

Это НЕ соответствует реальности в отношении преданности и работы, которую Килиан ежедневно выполняет на благо команды», – говорится в сообщении.

