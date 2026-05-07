  Окружение Мбаппе выступило с заявлением на фоне слухов и критики Килиана
07 мая 2026, 11:59 | Обновлено 07 мая 2026, 12:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Окружение звёздного форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе прокомментировало волну негатива в адрес французского футболиста.

Болельщики «сливочных» поставили под сомнение прозрачность Килиана после неожиданного пребывания нападающего в Италии.

Мбаппе внезапно оказался в лазарете «Реала» и пропустил матч, однако в это время, по информации, отправился на отдых с новой девушкой.

Такое поведение Килиана вызвало дискуссии среди болельщиков относительно его преданности клубу. В сети даже появилась петиция с призывом продать форварда из «Реала».

«Часть критики основана на чрезмерной интерпретации элементов, связанных с периодом восстановления, который строго контролируется клубом».

Это НЕ соответствует реальности в отношении преданности и работы, которую Килиан ежедневно выполняет на благо команды», – говорится в сообщении.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
