Окружение Мбаппе выступило с заявлением на фоне слухов и критики Килиана
Болельщики и журналисты активно обсуждают француза
Окружение звёздного форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе прокомментировало волну негатива в адрес французского футболиста.
Болельщики «сливочных» поставили под сомнение прозрачность Килиана после неожиданного пребывания нападающего в Италии.
Мбаппе внезапно оказался в лазарете «Реала» и пропустил матч, однако в это время, по информации, отправился на отдых с новой девушкой.
Такое поведение Килиана вызвало дискуссии среди болельщиков относительно его преданности клубу. В сети даже появилась петиция с призывом продать форварда из «Реала».
«Часть критики основана на чрезмерной интерпретации элементов, связанных с периодом восстановления, который строго контролируется клубом».
Это НЕ соответствует реальности в отношении преданности и работы, которую Килиан ежедневно выполняет на благо команды», – говорится в сообщении.
🚨 OFFICIAL: Kylian Mbappe's camp reacts with a statement to AFP on recent criticism.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026
“Part of the criticisms are based on an overinterpretation of elements related to a recovery period strictly supervised by the club”.
