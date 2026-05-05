2 млн болельщиков подписали петицию за уход Мбаппе из Реала

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе в текущем сезоне забил 41 гол в 41 матче за «королевский» клуб, но настроил против себя как партнеров, так и болельщиков испанского гранда.

Фанаты «бланкос» запустили онлайн-петицию против нахождения в команде французского форварда, который оценивается в 200 млн евро.

За несколько часов петицию «Mbappe Out» подписали почти 2 000 000 болельщиков. Присоединиться к недовольным фанатам «Реала» можно здесь.