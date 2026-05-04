ФОТО. Фанаты Реала атаковали Мбаппе и жестко обратились к нему

В соцсетях разгорелся скандал вокруг Килиана Мбаппе после его последней публикации в Instagram.

Как сообщает The Touchline, часть фанатов мадридского «Реала» массово начала оставлять негативные комментарии под постом француза. Некоторые болельщики открыто призывают форварда покинуть клуб.

Среди сообщений можно увидеть жесткие фразы: «Мбаппе, пожалуйста, покинь мою команду», «Мбаппе – аут», а также «Оставайся в Италии и не возвращайся в Мадрид».

Кроме того, в сети активно обсуждают новую версию: многие фанаты «Реала» подозревают, что Мбаппе мог симулировать травму на тренировке, чтобы отправиться со своей возлюбленной Эстер Эспозито в отпуск в Италию.

Ситуация вызвала бурные споры: часть пользователей встала на защиту игрока, подчеркивая, что подобные обвинения бездоказательны, тогда как другие поддержали волну критики.

Этот эпизод вновь показывает, насколько высоки ожидания от Мбаппе в «Реале» – и как быстро может меняться настроение болельщиков.