ФОТО. Фанаты Реала атаковали Мбаппе и жестко обратились к нему
Килиан Мбаппе переживает непростой период в Реале
В соцсетях разгорелся скандал вокруг Килиана Мбаппе после его последней публикации в Instagram.
Как сообщает The Touchline, часть фанатов мадридского «Реала» массово начала оставлять негативные комментарии под постом француза. Некоторые болельщики открыто призывают форварда покинуть клуб.
Среди сообщений можно увидеть жесткие фразы: «Мбаппе, пожалуйста, покинь мою команду», «Мбаппе – аут», а также «Оставайся в Италии и не возвращайся в Мадрид».
Кроме того, в сети активно обсуждают новую версию: многие фанаты «Реала» подозревают, что Мбаппе мог симулировать травму на тренировке, чтобы отправиться со своей возлюбленной Эстер Эспозито в отпуск в Италию.
Ситуация вызвала бурные споры: часть пользователей встала на защиту игрока, подчеркивая, что подобные обвинения бездоказательны, тогда как другие поддержали волну критики.
Этот эпизод вновь показывает, насколько высоки ожидания от Мбаппе в «Реале» – и как быстро может меняться настроение болельщиков.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Some Real Madrid fans are calling for Kylian Mbappé to LEAVE the club in the comments of his latest IG post:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 4, 2026
• "Mbappé, please leave my team."
• "Mbappé out."
• "At this point, you can stay in Italy and not come back to Madrid." pic.twitter.com/RJTge1ye08
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью
Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела