Мбаппе стал изгоем в Реале

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сталкивается с растущей напряженностью внутри испанского клуба. Некоторые игроки считают поведение Мбаппе «слишком индивидуалистичным», что вызывает опасения по поводу его места в раздевалке.

Французская звезда также привлекает внимание своим поведением вне матчей. Среди претензий – неуважительное отношение к персоналу клуба во время тренировок и опоздания на командные обеды.

У Мбаппе осталось мало близких отношений с другими игроками «Реала», за исключением французских футболистов, что говорит о том, что нападающий становится все более изолированным в команде.

Один из трех самых дорогих футболистов мира провел 41 матч за «Реал» в текущем сезоне и забив 41 гол при шести ассистах. Контракт Мбаппе рассчитан до 2029 года.