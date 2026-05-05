Мбаппе стал изгоем в Реале
Килиан Мбаппе столкнулся с рядом проблем в клубе
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сталкивается с растущей напряженностью внутри испанского клуба. Некоторые игроки считают поведение Мбаппе «слишком индивидуалистичным», что вызывает опасения по поводу его места в раздевалке.
Французская звезда также привлекает внимание своим поведением вне матчей. Среди претензий – неуважительное отношение к персоналу клуба во время тренировок и опоздания на командные обеды.
У Мбаппе осталось мало близких отношений с другими игроками «Реала», за исключением французских футболистов, что говорит о том, что нападающий становится все более изолированным в команде.
Один из трех самых дорогих футболистов мира провел 41 матч за «Реал» в текущем сезоне и забив 41 гол при шести ассистах. Контракт Мбаппе рассчитан до 2029 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
