Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»

Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов категорически высказался о самом дорогом футболисте мира, форварде «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мы понимаем, что «Реалу» срака будет, потому что Мбаппе сначала развалил «ПСЖ», потом пришел разваливать «Реал». И сейчас выступаю на стороне «Реала». Когда приходит такой игрок, как Мбаппе, он из «ПСЖ» перешел, он разваливает атмосферу в клубе. И то, что мы видели в последний раз, когда они когда они не послушались тренера, развернулись, пошли в раздевалку, не сделав коридор уважения... Ну это же Мбаппе – инициатор. А кто ты такой, ***? – заявил Носов на Youtube-канале «Трендец».

«Вот так, как это делает Мбаппе, Месси себе не позволял. Мбаппе до Месси – как на коленях до Киева доползти отсюда, это вообще разные миры. Когда человек выходит, видит поле, видит происходящее и играет на 100%. И это просто, ну, я не знаю, короче, для меня, для меня это абсолютный клоун, я его не уважаю, не считаю его футболистом.

Винисиус и Мбаппе – это не игроки «Реала». Они разваливают его изнутри. Если этого кто-то не видит, это их проблемы, не мои. Мбаппе разваливал «ПСЖ». Только эта змея ушла – что сделал «ПСЖ»? – добавил Носов.

После трансфера Мбаппе в Реал парижане взяли Лигу чемпионов.