Мбаппе прокомментировал свое прозвище «Диктатор»
Килиан Мбаппе не в восторге от нового сравнения
Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе имеет много прозвищ. 27-летнего футболиста давно называют «черепашкой-ниндзя» из-за внешнего сходства, Антуан Гризманн именует его «Кики», а в «Реале» он «Мбаппепиньясо».
С 2026 года большую популярность обрело прозвище «Диктатор» из-за стремления Мбаппе навязывать свое мнение руководству «ПСЖ», а потом и «Реала». Болельщики считают, что Хаби Алонсо уволили из «королевского» клуба в том числе и из-за Мбаппе.
Француз впервые прокомментировал новое прозвище, оставив комментарий в Instagram под мемом: «Больше никогда так не делай». В 40 матчах сезона за мадридцев Мбаппе забил 41 гол.
