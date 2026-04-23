Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе прокомментировал свое прозвище «Диктатор»
Испания
23 апреля 2026, 23:08
Мбаппе прокомментировал свое прозвище «Диктатор»

Килиан Мбаппе не в восторге от нового сравнения

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе имеет много прозвищ. 27-летнего футболиста давно называют «черепашкой-ниндзя» из-за внешнего сходства, Антуан Гризманн именует его «Кики», а в «Реале» он «Мбаппепиньясо».

С 2026 года большую популярность обрело прозвище «Диктатор» из-за стремления Мбаппе навязывать свое мнение руководству «ПСЖ», а потом и «Реала». Болельщики считают, что Хаби Алонсо уволили из «королевского» клуба в том числе и из-за Мбаппе.

Француз впервые прокомментировал новое прозвище, оставив комментарий в Instagram под мемом: «Больше никогда так не делай». В 40 матчах сезона за мадридцев Мбаппе забил 41 гол.

По теме:
Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ сборная Франции по футболу фото
Руслан Полищук
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем