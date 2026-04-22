Мбаппе вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 246-й гол в топ-5 лигах.

Произошло это в матче 33-го тура испанской Ла Лиги против Алавеса.

Этот гол позволил французу выйти на 9 место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в XXI веке, опередив Луиса Суареса и Пьер-Эмерика Обамеянга, имеющих в своем активе по 245 забитых мячей.

Впереди Мбаппе в рейтинге 8 футболистов: Лионель Месси (496), Криштиану Роналду (495), Роберт Левандовски (393), Гарри Кейн (307), Златан Ибрагимович (302), Карим Бензема (281) и Эдинсон.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке