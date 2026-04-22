22 апреля 2026, 19:57 |
Мбаппе вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг

Вспомним топ-20 футболистов с наибольшим количеством голов в топ-5 лиг в ХХІ веке

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 246-й гол в топ-5 лигах.

Произошло это в матче 33-го тура испанской Ла Лиги против Алавеса.

Этот гол позволил французу выйти на 9 место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в XXI веке, опередив Луиса Суареса и Пьер-Эмерика Обамеянга, имеющих в своем активе по 245 забитых мячей.

Впереди Мбаппе в рейтинге 8 футболистов: Лионель Месси (496), Криштиану Роналду (495), Роберт Левандовски (393), Гарри Кейн (307), Златан Ибрагимович (302), Карим Бензема (281) и Эдинсон.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке

  • 496 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 495 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 393 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 307 – Гарри Кейн (Англия)
  • 302 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 281 – Карим Бензема (Франция)
  • 267 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 259 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 246 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 245 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 245 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
  • 237 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 228 – Мохамед Салах (Египет)
  • 223 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 215 – Александер Ляказетт (Франция)
  • 209 – Антонио Ди Натале (Италия)
  • 208 – Чиро Иммобиле (Италия)
  • 208 – Уэйн Руни (Англия)
  • 206 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 204 – Антуан Гризманн (Франция)
