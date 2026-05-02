ФОТО. Мбаппе заметили в неожиданном месте с известной актрисой
Килиан Мбаппе получил травму и наслаждается незапланированным отпуском
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе замечен в Италии.
27-летний француз проводил время со своей девушкой - испанской актрисой Эстер Эспосито.
Напомним, что Мбаппе получил травму и его участие в Класико остается под вопросом – на данный момент неизвестно, успеет ли Килиан восстановиться к матчу, который состоится 10 мая.
Новости про очередное свидание со звездой сериала «Элита» вызвали неоднозначные реакции даже в среде фанов «Реала»: многие считают, что Мбаппе потерял интерес к клубному сезону 2025/26 после того, как Мадрид лишился практически всех шансов на Ла Лигу, и вылетел из Лиги чемпионов.
Kylian Mbappé with Ester Exposito in Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/fsd3BIaxGw— Madrid Zone (@theMadridZone) May 1, 2026
