Стало известно, когда Саленко вернется в состав Зари

Как стало известно Sport.ua, в поединке 27 тура УПЛ «Заря» – «Металлист 1925» хозяева не смогут рассчитывать на полузащитника Романа Саленко. Из-за травмы бедра игрок юниорской сборной Украины последний раз выходил на поле еще в матче 20 тура с «Колосом». Всего же в его активе в текущем сезоне 16 поединков в чемпионате и один забитый мяч.

По имеющейся информации, ожидается, что Роман вернется в строй перед матчем 30 тура с «Карпатами», который состоится 23 мая.

Также в лазарете луганчан находится боснийский полузащитник Неманья Анджушич, который из-за болей в паху уже в этом сезоне не сыграет.

А еще один легионер, Джордан, будет отсутствовать в матче с «Металлистом 1925» из-за перебора предупреждений.

Подопечные Виктора Скрипника занимают восьмое место в УПЛ, набрав 36 очков.

