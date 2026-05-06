Стало известно, когда Саленко вернется в состав Зари
Игрок восстанавливается после травмы бедра
Как стало известно Sport.ua, в поединке 27 тура УПЛ «Заря» – «Металлист 1925» хозяева не смогут рассчитывать на полузащитника Романа Саленко. Из-за травмы бедра игрок юниорской сборной Украины последний раз выходил на поле еще в матче 20 тура с «Колосом». Всего же в его активе в текущем сезоне 16 поединков в чемпионате и один забитый мяч.
По имеющейся информации, ожидается, что Роман вернется в строй перед матчем 30 тура с «Карпатами», который состоится 23 мая.
Также в лазарете луганчан находится боснийский полузащитник Неманья Анджушич, который из-за болей в паху уже в этом сезоне не сыграет.
А еще один легионер, Джордан, будет отсутствовать в матче с «Металлистом 1925» из-за перебора предупреждений.
Подопечные Виктора Скрипника занимают восьмое место в УПЛ, набрав 36 очков.
Ранее стало известно, собирается ли «Заря» увольнять Виктора Скрипника.
