Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, собирается ли Заря увольнять Скрипника
Украина. Премьер лига
Некоторое время у руководства клуба были претензии к тренеру

ФК Заря. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, сообщения в СМИ о том, что летом главный тренер «Зари» Виктор Скрипник может покинуть команду, не соответствуют действительности.

По имеющейся информации, в течение определенного периода времени президент ФК «Заря» Евгений Геллер действительно имел претензии к Скрипнику, но сейчас ситуация между боссом и главным тренером клуба нормализовалась.

В настоящее время тренер не только прилагает усилия, чтобы луганчане на мажорной ноте завершили текущий сезон, но и принимает активное участие в планировании подготовки уже к новому чемпионату, в частности, один из тренировочных сборов должен пройти в Словении.

В очередном 27-м туре УПЛ «Заря» 9 мая примет харьковский «Металлист 1925».

Виктор Скрипник Заря Луганск отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Евгений Геллер
Дмитрий Вус Sport.ua
