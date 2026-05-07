В Кристал Пэлас сделали заявление о матче с Шахтером
Канво – о матче с «горняками»
Центральный защитник «Кристал Пэлас» Жейди Канво высказался о предстоящем матче лондонского клуба против донецкого «Шахтера», который состоится в рамках полуфинала Лиги конференций.
«Игроки останутся сосредоточенными. Мы взволнованы. Мы играем против очень хорошей команды. Мы не думаем о финале, только о следующей игре против «Шахтера», – сказал Канво.
Поединок полуфинала Лиги конференций между украинской и английской командами состоится 7 мая в 22:00 – в первом матче лондонский клуб победил со счетом 3:1. В другом полуфинале сыграют «Страсбург» и «Райо Вальекано».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Постараться взять реванш или хотя бы хлопнуть дверью
Футболистам нравилось работать с Мальдерой