Тренер Кристал Пэлас: «Видим уровень Шахтера. Но мы близки к финалу ЛК»

Наставник Кристал Пэлас Оливер Гласнер оценил ответный полуфинал Лиги конференций против Шахтера после победы 3:1 в первом матче.

«Игроки проделали невероятную работу и заслужили быть рядом с финалом. Мы видим уровень Шахтера – быстрые игроки, техничные игроки. Нам нужен еше один отличный матч».

«На своем поле мы получили отличную поддержку и уверены в своих силах. Я сказал игрокам: лучшее – это то, что мы уже знаем, что нужно сделать. Не нужно менять свой футбол. Мы близки к финалу».

Встреча Кристал Пэлас – Шахтер пройдет 7 мая, начало в 22:00.