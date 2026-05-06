Тренер Кристал Пэлас: «Видим уровень Шахтера. Но мы близки к финалу ЛК»
Гласнер уверен, что команда может выйти в финал Лиги конференций
Наставник Кристал Пэлас Оливер Гласнер оценил ответный полуфинал Лиги конференций против Шахтера после победы 3:1 в первом матче.
«Игроки проделали невероятную работу и заслужили быть рядом с финалом. Мы видим уровень Шахтера – быстрые игроки, техничные игроки. Нам нужен еше один отличный матч».
«На своем поле мы получили отличную поддержку и уверены в своих силах. Я сказал игрокам: лучшее – это то, что мы уже знаем, что нужно сделать. Не нужно менять свой футбол. Мы близки к финалу».
Встреча Кристал Пэлас – Шахтер пройдет 7 мая, начало в 22:00.
