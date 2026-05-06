Шаран принял важное решение на фоне провала Александрии в УПЛ

Александрия проваливает нынешний сезон Украинской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Шарана, с которыми недавно работал Кирилл Нестеренко, близки к вылету в Первую лигу Украины.

Как стало известно Sport.ua, опытный специалист не собирается покидать расположение клуба даже в самых худших раскладах по итогам нынешнего сезона УПЛ.

У Шарана есть договоренность с руководством Александрии: опытный специалист стремится построить хорошую команду, которая в будущем будет бороться за высокие места в УПЛ.

При любых итогах нынешнего сезона УПЛ «горожане» могут попрощаться с большим количеством легионеров, на которых не слишком рассчитывает сам Шаран.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 баллов после 26 сыгранных матчей.