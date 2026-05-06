Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шаран принял важное решение на фоне провала Александрии в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 14:52 | Обновлено 06 мая 2026, 15:24
2857
0

Шаран принял важное решение на фоне провала Александрии в УПЛ

Опытный тренер не планирует бросать команду даже в случае вылета в Первую лигу Украины

06 мая 2026, 14:52 | Обновлено 06 мая 2026, 15:24
2857
0
Шаран принял важное решение на фоне провала Александрии в УПЛ
ФК Александрия. Владимир Шаран

Александрия проваливает нынешний сезон Украинской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Шарана, с которыми недавно работал Кирилл Нестеренко, близки к вылету в Первую лигу Украины.

Как стало известно Sport.ua, опытный специалист не собирается покидать расположение клуба даже в самых худших раскладах по итогам нынешнего сезона УПЛ.

У Шарана есть договоренность с руководством Александрии: опытный специалист стремится построить хорошую команду, которая в будущем будет бороться за высокие места в УПЛ.

При любых итогах нынешнего сезона УПЛ «горожане» могут попрощаться с большим количеством легионеров, на которых не слишком рассчитывает сам Шаран.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 баллов после 26 сыгранных матчей.

По теме:
УАФ объявила судейские назначения на матчи 27-го тура УПЛ
Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Стало известно, кто рассудит центральный матч 27-го тура ЛНЗ – Динамо
Владимир Шаран Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06 мая 2026, 09:06 62
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную

Стало известно, почему Маркевич не возглавит команду

Участник Лиги чемпионов нацелился на защитника Шахтера и сборной Украины
Футбол | 06 мая 2026, 13:27 1
Участник Лиги чемпионов нацелился на защитника Шахтера и сборной Украины
Участник Лиги чемпионов нацелился на защитника Шахтера и сборной Украины

Хорватское «Динамо» Загреб провело предварительные переговоры с представителями Ефима Конопли

Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Футбол | 06.05.2026, 11:19
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Футбол | 05.05.2026, 14:41
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Футбол | 05.05.2026, 14:45
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 5
Бокс
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 21
Футбол
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
05.05.2026, 07:08 3
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 3
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 6
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем