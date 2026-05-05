Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Резниченко рассказал о решении Апелляционного комитета УАФ об отмененном матче 17-го тура Украинской Премьер-Лиги против «Александрии».

– Уже есть решение КДК УАФ относительно несыгранного матча «Александрия» – «Оболонь»?

– Да, уже есть решение Апелляционного комитета УАФ. «Александрии» назначено техническое поражение со счетом 0:3.

– В тот день болельщики «Александрии» забросали автобус снежками и выбили стекло. Решили ли эту проблему?

– Не знаю, насколько нам удастся доказать эти моменты с автобусом, но все расходы согласно Регламенту (питание, проживание, переезды и т.д.), конечно, будем согласовывать.

Поединок был отменен из-за неудовлетворительного состояния поля. Решение принял главный арбитр Владимир Новохатний после проведения инспекции на стадионе «Ника».