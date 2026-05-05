  4. Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
05 мая 2026, 19:13
Джонатан Да с нетерпением ждет матча с парижанами

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Защитник «Баварии» Джонатан Та дал комментарий перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов.

«Первый матч против «ПСЖ» был таким, какого я никогда раньше не видел. Это была игра невероятно высокого индивидуального уровня. Теперь ответный матч тоже обещает быть очень интересным. Наша игра во втором тайме – причина, по которой мы уверены в своей победе завтра».

«В целом, наш стиль игры привел нас к тому, где мы сейчас находимся. Нет смысла что-либо в нем менять. Мы хотим играть в привлекательный и атакующий футбол. Конечно, это требует больших усилий, но это наш стиль игры, и мы его не изменим. Когда выгуливаю собаку, мне все говорят о матче против «ПСЖ». Все в Мюнхене взволнованы этим важным событием», - заявил Та.

В первом матче «ПСЖ» победил со счетом 5:4.

Руслан Полищук Источник: УЕФА
