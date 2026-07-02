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  4. В ФИФА вынесли решение по судейскому скандалу в матче Германии на ЧМ-2026
Чемпионат мира
02 июля 2026, 08:42 |
803
0

В ФИФА вынесли решение по судейскому скандалу в матче Германии на ЧМ-2026

Коллина поддержал действия рефери

02 июля 2026, 08:42 |
803
0
В ФИФА вынесли решение по судейскому скандалу в матче Германии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал эпизод с отмененным голом защитника сборной Германии Йонатана Та в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая.

«Само по себе удержание позиции не является нарушением. Но если атакующий игрок намеренно смещает свою позицию, не обращая внимания на мяч, чтобы помешать сопернику защищаться, арбитры и VAR должны внимательно оценить такой эпизод и вмешаться

Тренеры и футболисты были проинформированы об такой трактовке правил, поэтому подобные решения не должны вызывать удивления», – сказал Коллина.

Напомним, Германия уступила Парагваю в серии пенальти со счётом 3:4 и завершила выступление на чемпионате мира.

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Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
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