В ФИФА вынесли решение по судейскому скандалу в матче Германии на ЧМ-2026

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал эпизод с отмененным голом защитника сборной Германии Йонатана Та в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая.

«Само по себе удержание позиции не является нарушением. Но если атакующий игрок намеренно смещает свою позицию, не обращая внимания на мяч, чтобы помешать сопернику защищаться, арбитры и VAR должны внимательно оценить такой эпизод и вмешаться

Тренеры и футболисты были проинформированы об такой трактовке правил, поэтому подобные решения не должны вызывать удивления», – сказал Коллина.

Напомним, Германия уступила Парагваю в серии пенальти со счётом 3:4 и завершила выступление на чемпионате мира.