В ФИФА вынесли решение по судейскому скандалу в матче Германии на ЧМ-2026
Коллина поддержал действия рефери
Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал эпизод с отмененным голом защитника сборной Германии Йонатана Та в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая.
«Само по себе удержание позиции не является нарушением. Но если атакующий игрок намеренно смещает свою позицию, не обращая внимания на мяч, чтобы помешать сопернику защищаться, арбитры и VAR должны внимательно оценить такой эпизод и вмешаться
Тренеры и футболисты были проинформированы об такой трактовке правил, поэтому подобные решения не должны вызывать удивления», – сказал Коллина.
Напомним, Германия уступила Парагваю в серии пенальти со счётом 3:4 и завершила выступление на чемпионате мира.
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