КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Юрген не понимает, почему арбитр не защитал гол Джонатана Та
Легендарный немецкий тренер Юрген Клопп отреагировал на решение арбитра матча Германия – Парагвай Джалаля Джайеда, который не засчитал гол Джонатана Та на 102 минуте игры.
«Если этот гол был забит с нарушением правил, то Арсенал не стал бы чемпионом Англии. Они забили так 60 процентов своих мячей. Если бы гол засчитали, мы выиграли бы этот матч. Поэтому это, безусловно, очень болезненно», – сказал Юрген.
Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.
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Будем откровенны - арбитр имел основания для отмены гола и он это сделал. Вообще, немцы могут винить только себя за поражение. Это была не команда, а сбор индивидуальностей,разной степени загорелости. Команды не было уже с Кот-Диуаром,и в особенности с Эквадором. Так что никакой сенсации, все по делу.
просто клоунада,,,