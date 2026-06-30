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  4. КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 06:44 |
3825
3

КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»

Юрген не понимает, почему арбитр не защитал гол Джонатана Та

30 июня 2026, 06:44 |
3825
3 Comments
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Легендарный немецкий тренер Юрген Клопп отреагировал на решение арбитра матча Германия – Парагвай Джалаля Джайеда, который не засчитал гол Джонатана Та на 102 минуте игры.

«Если этот гол был забит с нарушением правил, то Арсенал не стал бы чемпионом Англии. Они забили так 60 процентов своих мячей. Если бы гол засчитали, мы выиграли бы этот матч. Поэтому это, безусловно, очень болезненно», – сказал Юрген.

Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.

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Юрген Клопп сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу Джонатан Та VAR
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 3
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Ну Англия это Англия- там свой метод судейства. 
Будем откровенны - арбитр имел основания для отмены гола и он это сделал. Вообще, немцы могут винить только себя за поражение. Это была не команда, а сбор индивидуальностей,разной степени загорелости. Команды не было уже с Кот-Диуаром,и в особенности с Эквадором. Так что никакой сенсации, все по делу. 
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+2
Германия на этом чемпионате очень сомнительно играла. По факту очень никудышно играли в обороне с детскими ошибками. Особенно удивляли Киммих и Та. Вроде одноклубники, а в обороне полное недопонимание и особенно удивительно, что кипер тоже из Баварии. Наверное настолько привыкли сидеть на воротах соперника при Компани, что разучились обороняться. На групповой стадии их выручал Ундав во втором тайме. Тут не прокатило, так как вышел в первом 
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0
Німців  просто самим зухвалим методом викинули з ЧС ..
просто клоунада,,,
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0
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