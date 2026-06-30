КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»

Легендарный немецкий тренер Юрген Клопп отреагировал на решение арбитра матча Германия – Парагвай Джалаля Джайеда, который не засчитал гол Джонатана Та на 102 минуте игры.

«Если этот гол был забит с нарушением правил, то Арсенал не стал бы чемпионом Англии. Они забили так 60 процентов своих мячей. Если бы гол засчитали, мы выиграли бы этот матч. Поэтому это, безусловно, очень болезненно», – сказал Юрген.

Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.