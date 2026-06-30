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Чемпионат мира
30 июня 2026, 07:11 |
2044
3

В сборной Германии обратились к арбитру матча с Парагваем: «Очень досадно»

Джонатан Та считает, что арбитр допустил ошибку, не засчитав его гол на 102 минуте игры

30 июня 2026, 07:11 |
2044
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В сборной Германии обратились к арбитру матча с Парагваем: «Очень досадно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та
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Защитник национальной сборной Германии Джонатан Та отреагировал на решение арбитра матча Германия – Парагвай Джалаля Джайеда, который не засчитал гол на 102 минуте игры:

«Для меня это определенно не был фол. Если честно, я не понимаю этого судейского решения. Но мы должны его принять, хотя, на мой взгляд, нарушения там не было.

Мы очень разочарованы тем, что выбыли из турнира. Нам очень досадно. Мы хотели подарить радость Германии, но не смогли победить и оставляем чемпионат мира», – сказал Та.

Именно Джонатан Та не реализовал решающий пенальти в серии 11-метровых ударов за право играть в 1/8 финала Мундиаля, но заявил, что почти не думает о промахе.

«Я не думаю о той пенальти. Это всего один эпизод, один пенальти. Мы вылетели из турнира по многим причинам, поэтому я не думаю слишком много о том пенальти», – добавил немец.

Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.

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Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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Тренер молодець прям як у нас Ребров готовий далі працювати 
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+2
Нігерам краще не бити пенальті. Он і у Голландії - хто три рази промазав?
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+1
«Вже й забув про той промах». Памʼять як у метелика. Воно й не дивно, з такою то зовнішністю 😄
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+1
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