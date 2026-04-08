Игрок Баварии – о победе над Реалом: «Могли забить еще 1-2 гола»

Защитник мюнхенской «Баварии» Джонатан Та поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). Джонатан провел на поле 90 минут и даже получил жёлтую карточку.

«Особенно приятно выигрывать здесь, это совсем не легкая задача. Однако мы понимаем, что впереди еще матч-ответ, хотя он пройдёт перед нашими болельщиками. Мы подготовили все, чтобы показать хорошую игру в Мюнхене, и отдадим все силы, чтобы пройти дальше.

Мы также очень довольны тем, как выступили здесь – с большой смелостью и уверенностью. Мы могли даже забить еще один-два гола. Мы создали для себя хорошую позицию перед матчем-ответом.

В итоге все сводится к тому, чтобы навязать свой стиль игры, и это нам удалось очень хорошо в определенные моменты сегодня. Также нужно уважать соперника – они могут создавать опасные моменты. Но мы действовали уверенно и здесь, потому что защищались как единый блок.

Нойер? Мы благодарны ему в каждом матче. У него невероятная аура, особенно благодаря сейвам, которые он делает снова и снова. Это нельзя воспринимать как должное, но для него это нормально», – заявил Джонатан.