  4. Венсан КОМПАНИ: «Не позволили Реалу избежать поражения. Нойер – избранный»
Лига чемпионов
08 апреля 2026, 01:59 | Обновлено 08 апреля 2026, 02:04
Тренер «Баварии» – о победе в Мадриде и перформансе Мануэля

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани без лишних эмоций прокомментировал победу над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Компани обыграли «сливочных» на их же стадионе со счетом 2:1.

«Не думаю, что мы позволили «Реалу» избежать поражения. Я доволен результатом. Любая победа на «Бернабеу» – хороший результат. Мы можем отталкиваться от этого – следующий матч будет дома. Моментами соперники были невероятно опасны – только посмотрите на уровень мастерства. Но и мы играли не менее остро. Теперь наша цель – вернуться и победить дома.

Мы уважаем качество «Реала», ведь они невероятно опасны, но мы тоже были сильны. Наша команда всегда имеет право мечтать о победах, потому что мы играем очень хорошо. Мы обнулим психологический счет и постараемся снова победить в Мюнхене. Я знаю, что эта серия еще не завершена.

Нойер? Он один из избранных в воротах, делает это уже много лет и продолжает демонстрировать невероятную игру, что совсем непросто. Каждый может иметь свой выбор, когда речь идет о лучшем в истории, но Ману – один из очень немногих, кому удается держать такой уровень очень и очень долго. Показывать такую игру в его возрасте чрезвычайно трудно.

Не знаю, каково было работать с ним, когда ему было 30, но и сейчас он действительно производит невероятное впечатление. На этом уровне и в таких матчах нужны особенные выступления. На следующей неделе он нам понадобится.

В раздевалке все остаются спокойными, нам еще нужно выиграть, чтобы пройти дальше. Но я хочу, чтобы наши ребята знали: они победили на «Бернабеу». Это что-то значит, и мы должны взять это с собой. Это показывает, что мы можем добиться многого. Нужно взять эту уверенность в следующий матч.

Всегда чувствовалось, что игра была на грани и могла сложиться в любую сторону. Я ощущал, что у нас было больше и лучших шансов. Хотя эти игроки «Реала» невероятны – посмотрите на их скорость в один на один. Нам пришлось крепко защищаться, и Нойер также сделал несколько невероятных сейвов.

Но когда я вижу те моменты, которые у нас были, это должно дать нам уверенность, что мы можем забивать еще больше голов. Именно это мы должны попытаться сделать дома. Мы хотим сделать разницу при поддержке наших фанатов на «Альянц Арене». Надеюсь, если мы снова получим такие моменты, мы забьём голы. Два гола – это хорошо, мы берем это», – сказал Венсан.

Игрок Реала: «Несправедливо. Я ничего не делал, просто бежал»
Рекорд Ямаля побит: самый молодой игрок в 1/4 финала Лиги чемпионов
ЛУНИН: «Всегда можно делать лучше. Команда хорошо отреагировала, мы в игре»
Андрей Витренко Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07 апреля 2026, 20:44 9
Реал Мадрид – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Первый поединок состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву

Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария
Футбол | 08 апреля 2026, 00:44 0
Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария
Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария

Голкипер мюнхенцев сделал 9 сейвов в матче и принес победу команде

Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Футбол | 07.04.2026, 05:32
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Я был вынужден выпустить его на поле за Динамо»
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07.04.2026, 21:07
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 28
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 14
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
Другие виды
