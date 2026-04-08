08 апреля 2026, 00:44 | Обновлено 08 апреля 2026, 01:31
Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария

Голкипер мюнхенцев сделал 9 сейвов в матче и принес победу команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В победном для мюнхенской «Баварии» первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Мануэль Нойер был признан лучшим игроком.

Капитан мюнхенцов сделал 9 сейвов во время и привел свою команду к победе 1:2 над противниками из Мадрида.

Всего в этом сезоне 40-летний вратарь провел 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей и отыграл 10 матчей на «ноль». Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 миллиона.

Мануэль также занимает первое место по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов – 64 «сухаря» за 158 матчей в этом турнире.

Владислав Гол
