Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария

В победном для мюнхенской «Баварии» первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Мануэль Нойер был признан лучшим игроком.



Капитан мюнхенцов сделал 9 сейвов во время и привел свою команду к победе 1:2 над противниками из Мадрида.



Всего в этом сезоне 40-летний вратарь провел 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей и отыграл 10 матчей на «ноль». Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 миллиона.

Мануэль также занимает первое место по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов – 64 «сухаря» за 158 матчей в этом турнире.