Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Новый рекорд Кейна: Анри и Салах остались позади
Лига чемпионов
08 апреля 2026
343
0

Новый рекорд Кейна: Анри и Салах остались позади

Нападающий поднялся на 10 место в списке бомбардиров ЛЧ после гола Реалу

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн отметился забитым голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» и стал 10-м лучшим бомбардиром в истории этого турнира.

Кейн забил в самом начале 2-го тайма, этот гол стал победным в матче для мюнхенцов(1:2) и 51-м в карьере для 32-летнего англичанина в самом престижном европейском клубном турнире. По этому показателю он обошел Тьерри Анри и Мохамеда Салаха, у которых по 50 забитых мячей.

Следующий в списке – Руд ван Нистелрой с 56 голами. Лидером является Криштиану Роналду с показателем в 140 результативных ударов.

В этом сезоне ЛЧ Гарри забил 11 голов за 10 матчей. Во всех турнирах он имеет статистику 49+5 по системе гол+пас в 41 матче за «Баварию».

По теме:
Гарри Кейн Реал - Бавария Лига чемпионов Бавария бомбардиры Тьерри Анри Мохамед Салах
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем