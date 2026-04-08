Новый рекорд Кейна: Анри и Салах остались позади

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн отметился забитым голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» и стал 10-м лучшим бомбардиром в истории этого турнира.



Кейн забил в самом начале 2-го тайма, этот гол стал победным в матче для мюнхенцов(1:2) и 51-м в карьере для 32-летнего англичанина в самом престижном европейском клубном турнире. По этому показателю он обошел Тьерри Анри и Мохамеда Салаха, у которых по 50 забитых мячей.

Следующий в списке – Руд ван Нистелрой с 56 голами. Лидером является Криштиану Роналду с показателем в 140 результативных ударов.



В этом сезоне ЛЧ Гарри забил 11 голов за 10 матчей. Во всех турнирах он имеет статистику 49+5 по системе гол+пас в 41 матче за «Баварию».