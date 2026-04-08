  4. Лунин сравнялся с Шовковским и Пятовым по пропущенным голам в 1/4 ЛЧ
08 апреля 2026, 00:08 |
Лунин сравнялся с Шовковским и Пятовым по пропущенным голам в 1/4 ЛЧ

Вспомним всех футболистов, забивавших в ворота украинских вратарей на данной стадии турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой третий матч в стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Произошло это в поединке против Баварии, в котором победу отмечали мюнхенцы со счетом 2:1.

Лишь три украинских вратаря в истории турнира принимали участие в четвертьфиналах. В активе Александра Шовковского 4 сыгранных поединка (дважды против Ювентуса и Реала), Андрея Лунина – 3 (дважды против Манчестер Сити и сегодня против Баварии), Андрея Пятова – 2 (против Барселоны).

Украинские вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов

  • 4 – Александр Шовковский (Динамо)
  • 3 – Андрей Лунин (Реал)
  • 2 – Андрей Пятов (Шахтер)

В этих 9 матчах только Александр Шовковский смог однажды оставить свои ворота в неприкосновенности.

Украинские вратари с самым большим количеством матчей без пропущенных мячей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов

  • 1 – Александр Шовковский (Динамо)

Интересным фактом является то, что все украинские вратари хотя и сыграли разное количество матчей в четвертьфиналах, однако пропустили одинаковое количество голов (по 6).

Украинские вратари с самым большим количеством пропущенных мячей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов

  • 6 – Александр Шовковский (Динамо)
  • 6 – Андрей Пятов (Шахтер)
  • 6 – Андрей Лунин (Реал)

Другим интересным моментом является то, что только один футболист имеет в своем активе более одного гола в ворота украинских вратарей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов – Филиппо Индзаги (4 в составе Ювентуса в ворота Александра Шовковского).

Футболисты, забивавшие украинским голкиперам на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов

  • 4 – Филиппо Индзаги (Ювентус)
  • 1 – Алессандро Дель Пьеро (Ювентус)
  • 1 – Предраг Миятович (Реал)
  • 1 – Лионель Месси (Барселона)
  • 1 – Андрес Иньеста (Барселона)
  • 1 – Дани Алвес (Барселона)
  • 1 – Жерар Пике (Барселона)
  • 1 – Сейду Кейта (Барселона)
  • 1 – Хави (Барселона)
  • 1 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  • 1 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 1 – Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
  • 1 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • 1 – Луис Диас (Бавария)
  • 1 – Гарри Кейн (Бавария)
По теме:
Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария
ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27
ВИДЕО. Игрок Шахтера узнал пол будущего ребенка – сеть растрогана
Сергей Турчак
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07 апреля 2026, 09:43 2
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»

Супряга вспомнил хет-трик в ворота «Динамо»

Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
Теннис | 07 апреля 2026, 15:19 23
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку

В первом раунде пятисотника в Австрии Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли

РАКИЦКИЙ: «Благодарен, что имел возможность играть при лучшем тренере мира»
Футбол | 07.04.2026, 22:33
РАКИЦКИЙ: «Благодарен, что имел возможность играть при лучшем тренере мира»
РАКИЦКИЙ: «Благодарен, что имел возможность играть при лучшем тренере мира»
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07.04.2026, 10:12
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Популярные новости
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 31
Волейбол
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
Другие виды
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
