Лунин сравнялся с Шовковским и Пятовым по пропущенным голам в 1/4 ЛЧ

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой третий матч в стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Произошло это в поединке против Баварии, в котором победу отмечали мюнхенцы со счетом 2:1.

Лишь три украинских вратаря в истории турнира принимали участие в четвертьфиналах. В активе Александра Шовковского 4 сыгранных поединка (дважды против Ювентуса и Реала), Андрея Лунина – 3 (дважды против Манчестер Сити и сегодня против Баварии), Андрея Пятова – 2 (против Барселоны).

Украинские вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов

4 – Александр Шовковский (Динамо)

3 – Андрей Лунин (Реал)

2 – Андрей Пятов (Шахтер)

В этих 9 матчах только Александр Шовковский смог однажды оставить свои ворота в неприкосновенности.

Украинские вратари с самым большим количеством матчей без пропущенных мячей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов

1 – Александр Шовковский (Динамо)

Интересным фактом является то, что все украинские вратари хотя и сыграли разное количество матчей в четвертьфиналах, однако пропустили одинаковое количество голов (по 6).

Украинские вратари с самым большим количеством пропущенных мячей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов

6 – Александр Шовковский (Динамо)

6 – Андрей Пятов (Шахтер)

6 – Андрей Лунин (Реал)

Другим интересным моментом является то, что только один футболист имеет в своем активе более одного гола в ворота украинских вратарей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов – Филиппо Индзаги (4 в составе Ювентуса в ворота Александра Шовковского).

Футболисты, забивавшие украинским голкиперам на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов