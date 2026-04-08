Лунин сравнялся с Шовковским и Пятовым по пропущенным голам в 1/4 ЛЧ
Вспомним всех футболистов, забивавших в ворота украинских вратарей на данной стадии турнира
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой третий матч в стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Произошло это в поединке против Баварии, в котором победу отмечали мюнхенцы со счетом 2:1.
Лишь три украинских вратаря в истории турнира принимали участие в четвертьфиналах. В активе Александра Шовковского 4 сыгранных поединка (дважды против Ювентуса и Реала), Андрея Лунина – 3 (дважды против Манчестер Сити и сегодня против Баварии), Андрея Пятова – 2 (против Барселоны).
Украинские вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов
- 4 – Александр Шовковский (Динамо)
- 3 – Андрей Лунин (Реал)
- 2 – Андрей Пятов (Шахтер)
В этих 9 матчах только Александр Шовковский смог однажды оставить свои ворота в неприкосновенности.
Украинские вратари с самым большим количеством матчей без пропущенных мячей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов
- 1 – Александр Шовковский (Динамо)
Интересным фактом является то, что все украинские вратари хотя и сыграли разное количество матчей в четвертьфиналах, однако пропустили одинаковое количество голов (по 6).
Украинские вратари с самым большим количеством пропущенных мячей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов
- 6 – Александр Шовковский (Динамо)
- 6 – Андрей Пятов (Шахтер)
- 6 – Андрей Лунин (Реал)
Другим интересным моментом является то, что только один футболист имеет в своем активе более одного гола в ворота украинских вратарей на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов – Филиппо Индзаги (4 в составе Ювентуса в ворота Александра Шовковского).
Футболисты, забивавшие украинским голкиперам на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов
- 4 – Филиппо Индзаги (Ювентус)
- 1 – Алессандро Дель Пьеро (Ювентус)
- 1 – Предраг Миятович (Реал)
- 1 – Лионель Месси (Барселона)
- 1 – Андрес Иньеста (Барселона)
- 1 – Дани Алвес (Барселона)
- 1 – Жерар Пике (Барселона)
- 1 – Сейду Кейта (Барселона)
- 1 – Хави (Барселона)
- 1 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- 1 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 1 – Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
- 1 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 1 – Луис Диас (Бавария)
- 1 – Гарри Кейн (Бавария)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
