  110-й гол Холанда, поздний мяч Доку. Рекорды матча Эвертон – Ман Сити
05 мая 2026
110-й гол Холанда, поздний мяч Доку. Рекорды матча Эвертон – Ман Сити

Матч 35-го тура запомнился интересными историческими достижениями и фактами

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 35-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» (3:3) запомнился интересными статистическими и историческими достижениями.

Тьерно Барри стал 7-м французским футболистом, оформившим дубль в матче против «Манчестер Сити» в АПЛ. Ранее подобного достижения добивались Эрик Кантона, Стед Мальбранк, Тьерри Анри, Николя Анелька, Поль Погба и Антони Марсьяль.

Подопечные Пепа Гвардиолы с начала года, наравне с «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», потеряли наибольшее количество очков (12) в матчах, в которых вели в счете.

«Горожане» впервые с 2012 года (против «Сандерленда», 3:3) сумели избежать поражения, проигрывая с разницей в два мяча на 82-й минуте игры.

Гол Жереми Доку на 97-й минуте стал третьим по поздности в истории «Манчестер Сити» в АПЛ.

Самые поздние голы «Манчестер Сити» в АПЛ (с сезона 2006/07, с момента ведения такой статистики):

  • 97:14 – Джон Стоунз, 2024, против «Арсенала»
  • 96:52 – Габриэл Жезус, 2019, против «Эвертона»
  • 96:49 – Жереми Доку, 2026, против «Эвертона»

Эрлинг Холанд забил 110-й гол в АПЛ и догнал Эмили Хески на 27-м месте в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Андрей Витренко Источник: Opta
