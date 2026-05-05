110-й гол Холанда, поздний мяч Доку. Рекорды матча Эвертон – Ман Сити
Матч 35-го тура запомнился интересными историческими достижениями и фактами
Матч 35-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» (3:3) запомнился интересными статистическими и историческими достижениями.
Тьерно Барри стал 7-м французским футболистом, оформившим дубль в матче против «Манчестер Сити» в АПЛ. Ранее подобного достижения добивались Эрик Кантона, Стед Мальбранк, Тьерри Анри, Николя Анелька, Поль Погба и Антони Марсьяль.
Подопечные Пепа Гвардиолы с начала года, наравне с «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», потеряли наибольшее количество очков (12) в матчах, в которых вели в счете.
«Горожане» впервые с 2012 года (против «Сандерленда», 3:3) сумели избежать поражения, проигрывая с разницей в два мяча на 82-й минуте игры.
Гол Жереми Доку на 97-й минуте стал третьим по поздности в истории «Манчестер Сити» в АПЛ.
Самые поздние голы «Манчестер Сити» в АПЛ (с сезона 2006/07, с момента ведения такой статистики):
- 97:14 – Джон Стоунз, 2024, против «Арсенала»
- 96:52 – Габриэл Жезус, 2019, против «Эвертона»
- 96:49 – Жереми Доку, 2026, против «Эвертона»
Эрлинг Холанд забил 110-й гол в АПЛ и догнал Эмили Хески на 27-м месте в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
3 - Jérémy Doku’s equaliser (96:49) was Man City's third-latest goal on record (since 2006-07) in a Premier League game after John Stones’ strike against Arsenal in September 2024 (97:14) and Gabriel Jesus’ goal against Everton in February 2019 (96:52). Drama. pic.twitter.com/pLdHbhvLd5— OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2026
2012 - Manchester City avoided defeat in a Premier League game despite trailing by 2+ goals as late as the 82nd minute for the first time since March 2012 against Sunderland (3-3). Crucial? pic.twitter.com/vt57zidMWR— OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Геннадий Пасич поделился ожиданиями от матча «фиолетовых» против киевского Динамо
Пресс-служба ФК IGNIS опубликовала интересное видео