Англия05 мая 2026, 13:16 | Обновлено 05 мая 2026, 13:25
С экс-игроками УПЛ. Игроки Ман Сити с наибольшим количеством матчей в АПЛ
Вспомним топ-10 гвардейцев «горожан» в Премьер-лиге
Опытный португалец Бернарду Силва вышел на матч против «Эвертона» (3:3), который стал для него 300-м за «Манчестер Сити» в АПЛ.
В истории «горожан» ранее лишь Давид Силва достиг этой юбилейной отметки (309 матчей).
Вспомним топ-10 футболистов «Манчестер Сити» с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ.
Интересным фактом является то, что в десятку лучших в этом рейтинге входят два игрока, выступавших в УПЛ: Фернандиньо (264) и Яя Туре (230).
Игроки «Манчестер Сити» с наибольшим количеством матчей в АПЛ:
- 309 – Давид Сильва (Испания)
- 300 – Бернарду Силва (Португалия)
- 285 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 276 – Эдерсон (Бразилия)
- 275 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 266 – Джо Харт (Англия)
- 265 – Венсан Компани (Бельгия)
- 264 – Фернандиньо (Бразилия)
- 253 – Ричард Данн (Ирландия)
- 230 – Пабло Сабалета (Аргентина)
- 230 – Яя Туре (Кот-д’Ивуар)
