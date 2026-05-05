  4. С экс-игроками УПЛ. Игроки Ман Сити с наибольшим количеством матчей в АПЛ
05 мая 2026, 13:16 | Обновлено 05 мая 2026, 13:25
С экс-игроками УПЛ. Игроки Ман Сити с наибольшим количеством матчей в АПЛ

Вспомним топ-10 гвардейцев «горожан» в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный португалец Бернарду Силва вышел на матч против «Эвертона» (3:3), который стал для него 300-м за «Манчестер Сити» в АПЛ.

В истории «горожан» ранее лишь Давид Силва достиг этой юбилейной отметки (309 матчей).

Вспомним топ-10 футболистов «Манчестер Сити» с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ.

Интересным фактом является то, что в десятку лучших в этом рейтинге входят два игрока, выступавших в УПЛ: Фернандиньо (264) и Яя Туре (230).

Игроки «Манчестер Сити» с наибольшим количеством матчей в АПЛ:

  • 309 – Давид Сильва (Испания)
  • 300 – Бернарду Силва (Португалия)
  • 285 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 276 – Эдерсон (Бразилия)
  • 275 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 266 – Джо Харт (Англия)
  • 265 – Венсан Компани (Бельгия)
  • 264 – Фернандиньо (Бразилия)
  • 253 – Ричард Данн (Ирландия)
  • 230 – Пабло Сабалета (Аргентина)
  • 230 – Яя Туре (Кот-д’Ивуар)
