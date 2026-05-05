Холанд вышел на второе место в списке за Золотую бутсу. Кто на первом?

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 25-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.

Это произошло в выездном матче 35-го тура против «Эвертона» (3:3).

Забитый мяч позволил норвежцу выйти на единоличное второе место в борьбе за «Золотую бутсу», опередив Килиана Мбаппе.

Однако отставание Холанда от лидирующего Гарри Кейна остается очень большим.

В активе англичанина 33 забитых мяча в Бундеслиге в сезоне 2025/26.

Лидеры борьбы за Золотую бутсу сезона 2025/26: