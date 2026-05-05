Англия05 мая 2026, 11:57 | Обновлено 05 мая 2026, 12:02
Холанд вышел на второе место в списке за Золотую бутсу. Кто на первом?
Норвежцу еще далеко до лидерства
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 25-й гол в АПЛ в сезоне 2025/26.
Это произошло в выездном матче 35-го тура против «Эвертона» (3:3).
Забитый мяч позволил норвежцу выйти на единоличное второе место в борьбе за «Золотую бутсу», опередив Килиана Мбаппе.
Однако отставание Холанда от лидирующего Гарри Кейна остается очень большим.
В активе англичанина 33 забитых мяча в Бундеслиге в сезоне 2025/26.
Лидеры борьбы за Золотую бутсу сезона 2025/26:
- 66 — Гарри Кейн («Бавария»), 33 гола
- 50 — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), 25 голов
- 48 — Килиан Мбаппе («Реал»), 24 гола
- 44 — Игор Тиаго («Брентфорд»), 22 гола
- 43.5 — Дион Белло («Динамо» Загреб), 29 голов
- 42 — Ведат Мурики («Мальорка»), 21 гол
- 39 — Луис Суарес («Спортинг»), 26 голов
- 38 — Эстебан Леполь («Анже», «Ренн»), 19 голов
- 37.5 — Аясе Уэда («Фейеноорд»), 25 голов
- 36 — Дениз Ундав («Штутгарт»), 18 голов
