Бернарду Силва стал первым португальцем с 300+ матчами в АПЛ
В истории Манчестер Сити только Давид Силва сыграл больше в Премьер-лиге
Португальский полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва сыграл свой 300-й матч в АПЛ.
Произошло это в выездном матче 35-го тура сезона 2025/26 против Эвертона.
В истории АПЛ Бернарду Силва стал первым португальцем, достигшим отметки в 300+ поединков.
Топ-15 португальских футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 300 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- 296 – Луиш Боа Морте (Арсенал, Саутгемптон, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед)
- 236 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- 227 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 190 – Диогу Жота (Вулверхэмптон, Ливерпуль)
- 178 – Жозе Фонте (Саутгемптон, Вест Хэм Юнайтед)
- 178 – Педру Нету (Вулверхэмптон, Челси)
- 177 – Рубен Невеш (Вулверхэмптон)
- 175 – Жоау Моутинью (Вулверхэмптон)
- 172 – Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
- 169 – Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- 167 – Седрик Соареш (Саутгемптон, Арсенал, Фулхэм)
- 165 – Нельсон Семедо (Вулверхэмптон)
- 157 – Хосе Са (Вулверхэмптон)
- 147 – Нани (Манчестер Юнайтед)
Если принимать во внимание только игроков Манчестер Сити, то лишь Давид Силва сыграл в АПЛ больше (309).
An impressive milestone reached by Bernardo Silva 👏 pic.twitter.com/v5sc3WrPCs— Match of the Day (@BBCMOTD) May 4, 2026
