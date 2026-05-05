Бернарду Силва стал первым португальцем с 300+ матчами в АПЛ

Португальский полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва сыграл свой 300-й матч в АПЛ.

Произошло это в выездном матче 35-го тура сезона 2025/26 против Эвертона.

В истории АПЛ Бернарду Силва стал первым португальцем, достигшим отметки в 300+ поединков.

Топ-15 португальских футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

300 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)

296 – Луиш Боа Морте (Арсенал, Саутгемптон, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед)

236 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)

227 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

190 – Диогу Жота (Вулверхэмптон, Ливерпуль)

178 – Жозе Фонте (Саутгемптон, Вест Хэм Юнайтед)

178 – Педру Нету (Вулверхэмптон, Челси)

177 – Рубен Невеш (Вулверхэмптон)

175 – Жоау Моутинью (Вулверхэмптон)

172 – Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)

169 – Рубен Диаш (Манчестер Сити)

167 – Седрик Соареш (Саутгемптон, Арсенал, Фулхэм)

165 – Нельсон Семедо (Вулверхэмптон)

157 – Хосе Са (Вулверхэмптон)

147 – Нани (Манчестер Юнайтед)

Если принимать во внимание только игроков Манчестер Сити, то лишь Давид Силва сыграл в АПЛ больше (309).