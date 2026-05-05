Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернарду Силва стал первым португальцем с 300+ матчами в АПЛ
Англия
05 мая 2026, 00:33 | Обновлено 05 мая 2026, 01:51
73
0

Бернарду Силва стал первым португальцем с 300+ матчами в АПЛ

В истории Манчестер Сити только Давид Силва сыграл больше в Премьер-лиге

05 мая 2026, 00:33 | Обновлено 05 мая 2026, 01:51
73
0
Бернарду Силва стал первым португальцем с 300+ матчами в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва сыграл свой 300-й матч в АПЛ.

Произошло это в выездном матче 35-го тура сезона 2025/26 против Эвертона.

В истории АПЛ Бернарду Силва стал первым португальцем, достигшим отметки в 300+ поединков.

Топ-15 португальских футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 300 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  • 296 – Луиш Боа Морте (Арсенал, Саутгемптон, Фулхэм, Вест Хэм Юнайтед)
  • 236 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 227 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 190 – Диогу Жота (Вулверхэмптон, Ливерпуль)
  • 178 – Жозе Фонте (Саутгемптон, Вест Хэм Юнайтед)
  • 178 – Педру Нету (Вулверхэмптон, Челси)
  • 177 – Рубен Невеш (Вулверхэмптон)
  • 175 – Жоау Моутинью (Вулверхэмптон)
  • 172 – Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
  • 169 – Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • 167 – Седрик Соареш (Саутгемптон, Арсенал, Фулхэм)
  • 165 – Нельсон Семедо (Вулверхэмптон)
  • 157 – Хосе Са (Вулверхэмптон)
  • 147 – Нани (Манчестер Юнайтед)

Если принимать во внимание только игроков Манчестер Сити, то лишь Давид Силва сыграл в АПЛ больше (309).

По теме:
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после 3-го пропущенного от Эвертона
ВИДЕО. Холанд отыграл один мяч для Ман Сити за 5 минут до конца
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бернарду Силва Манчестер Сити Эвертон - Манчестер Сити Эвертон статистика Давид Сильва
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 04 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Футбол | 04 мая 2026, 22:45 16
Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27

Все может решиться уже 10 мая – как минимум, тогда горняки проведут следующий тур УПЛ

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04.05.2026, 08:02
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04.05.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Шоу в Риме: Рома в родных стенах разбила Фиорентину
Футбол | 04.05.2026, 23:39
Шоу в Риме: Рома в родных стенах разбила Фиорентину
Шоу в Риме: Рома в родных стенах разбила Фиорентину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 8
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 21
Футбол
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем