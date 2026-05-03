Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Металлиста 1925 раскритиковал арбитра за матч УПЛ: «Игра рукой»
Премьер-лига
Металлист 1925
03.05.2026 15:30 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 20:37 | Обновлено 03 мая 2026, 20:38
392
0

Тренер Металлиста 1925 раскритиковал арбитра за матч УПЛ: «Игра рукой»

У Младена Бартуловича есть претензии к Андрею Коваленко

03 мая 2026, 20:37 | Обновлено 03 мая 2026, 20:38
392
0
Тренер Металлиста 1925 раскритиковал арбитра за матч УПЛ: «Игра рукой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович поделился эмоциями после проигранного матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья» (0:1).

– Во-первых, поздравляю команду соперника с победой. Спасибо своим ребятам за отношение и за второй тайм, в котором мы показали очень хороший футбол, но не дожали соперника. У нас были моменты, но мы не реализовали свои шансы. Соперник свой шанс использовал, а затем играл по счету. В концовке матча мы прижали их к воротам, было много спорных эпизодов. Арбитр даже не хотел смотреть VAR.

– Удалось ли вам пересмотреть эти моменты?

– Видел два последних эпизода – рука у Федора и у Кобернюка. Я считаю, что там была явная игра рукой. В этом сезоне за такие моменты назначали пенальти в других матчах. Наверное, он не решился назначить пенальти в такой напряженной игре, но я не понимаю, почему так.

– Чего, по вашему мнению, не хватило команде сегодня?

– В целом во втором тайме мы много давили на соперника, часто через стандарты. Создавали моменты, но не смогли их реализовать. Соперник хорошо оборонялся, играл на удержание счёта. Нам не хватает последнего удара и последней передачи. Мы понимаем, над чем нужно работать и что нужно улучшать в игре.

– После этого результата отставание в таблице увеличилось до семи очков. Остается ли вера в борьбу за медали?

– У нас еще есть четыре матча, нужно играть до конца. Я сказал ребятам, что для нас каждый матч – как финал. Мы должны побеждать в каждой игре.

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Полесье), асcист Игорь Краснопир.
По теме:
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Траоре стал 5-м африканцем, забившим победный гол в Классическом в УПЛ
Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье Младен Бартулович пресс-конференция Андрей Коваленко (судья)
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Футбол | 03 мая 2026, 03:32 3
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста

Усман Саване стал игроком киевского клуба

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03 мая 2026, 06:55 23
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины

Мальдера возглавит главную команду страны

Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Футбол | 03.05.2026, 17:27
Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03.05.2026, 10:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Футбол | 03.05.2026, 20:29
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 5
Футбол
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 65
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем