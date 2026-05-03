Тренер Металлиста 1925 раскритиковал арбитра за матч УПЛ: «Игра рукой»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович поделился эмоциями после проигранного матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья» (0:1).

– Во-первых, поздравляю команду соперника с победой. Спасибо своим ребятам за отношение и за второй тайм, в котором мы показали очень хороший футбол, но не дожали соперника. У нас были моменты, но мы не реализовали свои шансы. Соперник свой шанс использовал, а затем играл по счету. В концовке матча мы прижали их к воротам, было много спорных эпизодов. Арбитр даже не хотел смотреть VAR.

– Удалось ли вам пересмотреть эти моменты?

– Видел два последних эпизода – рука у Федора и у Кобернюка. Я считаю, что там была явная игра рукой. В этом сезоне за такие моменты назначали пенальти в других матчах. Наверное, он не решился назначить пенальти в такой напряженной игре, но я не понимаю, почему так.

– Чего, по вашему мнению, не хватило команде сегодня?

– В целом во втором тайме мы много давили на соперника, часто через стандарты. Создавали моменты, но не смогли их реализовать. Соперник хорошо оборонялся, играл на удержание счёта. Нам не хватает последнего удара и последней передачи. Мы понимаем, над чем нужно работать и что нужно улучшать в игре.

– После этого результата отставание в таблице увеличилось до семи очков. Остается ли вера в борьбу за медали?

– У нас еще есть четыре матча, нужно играть до конца. Я сказал ребятам, что для нас каждый матч – как финал. Мы должны побеждать в каждой игре.