Металлист 1925 – Полесье – 0:1. Скандал после матча. Видео гола и обзор
3 мая в 15:30 стартовал матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Металлист 1925» и «Полесье».
Команды встретились в Житомире на «Центральном стадионе».
Судьбу поединка решил один точный удар на 20-й минуте: вингер «Полесья» Максим Брагару воспользовался ошибкой соперника и принес победу «волкам» – 1:0.
«Металлист 1925» пытался спастись, но найти свой гол харьковчане так и не смогли.
Последние секунды матча стали скандальными из-за одного эпизода. В последней атаке «Металлиста 1925» мяч попал в руку игрока «Полесья», однако арбитр проигнорировал момент.
После финального свистка игроки и тренерский штаб «Металлиста 1925» набросились на судью, пытаясь понять ход его мыслей.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 3 мая
«Металлист 1925» – «Полесье» – 0:1
Гол: Брагару, 20
