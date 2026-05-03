Металлист 1925 – Полесье – 0:1. Скандал после матча. Видео гола и обзор

3 мая в 15:30 стартовал матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Металлист 1925» и «Полесье».

Команды встретились в Житомире на «Центральном стадионе».

Судьбу поединка решил один точный удар на 20-й минуте: вингер «Полесья» Максим Брагару воспользовался ошибкой соперника и принес победу «волкам» – 1:0.

«Металлист 1925» пытался спастись, но найти свой гол харьковчане так и не смогли.

Последние секунды матча стали скандальными из-за одного эпизода. В последней атаке «Металлиста 1925» мяч попал в руку игрока «Полесья», однако арбитр проигнорировал момент.

После финального свистка игроки и тренерский штаб «Металлиста 1925» набросились на судью, пытаясь понять ход его мыслей.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 3 мая

«Металлист 1925» – «Полесье» – 0:1

Гол: Брагару, 20

