Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Полесье – 0:1. Скандал после матча. Видео гола и обзор
Премьер-лига
Металлист 1925
03.05.2026 15:30 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 17:42 | Обновлено 03 мая 2026, 17:43
1341
2

Металлист 1925 – Полесье – 0:1. Скандал после матча. Видео гола и обзор

3 мая прошел матч 26-го тура УПЛ

03 мая 2026, 17:42 | Обновлено 03 мая 2026, 17:43
1341
2 Comments
Металлист 1925 – Полесье – 0:1. Скандал после матча. Видео гола и обзор
УПЛ

3 мая в 15:30 стартовал матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Металлист 1925» и «Полесье».

Команды встретились в Житомире на «Центральном стадионе».

Судьбу поединка решил один точный удар на 20-й минуте: вингер «Полесья» Максим Брагару воспользовался ошибкой соперника и принес победу «волкам» – 1:0.

«Металлист 1925» пытался спастись, но найти свой гол харьковчане так и не смогли.

Последние секунды матча стали скандальными из-за одного эпизода. В последней атаке «Металлиста 1925» мяч попал в руку игрока «Полесья», однако арбитр проигнорировал момент.

После финального свистка игроки и тренерский штаб «Металлиста 1925» набросились на судью, пытаясь понять ход его мыслей.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 3 мая

«Металлист 1925» – «Полесье» – 0:1

Гол: Брагару, 20

ГОЛ! 0:1, Брагару, 20 мин.

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Полесье), асcист Игорь Краснопир.
По теме:
ВИДЕО. Отличный старт от МЮ. Шешко удвоил перевес хозяев над Ливерпулем
ВИДЕО. Быстрый гол. Матеус Кунья открыл счет для МЮ в игре с Ливерпулем
Ман Юнайтед – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03 мая 2026, 07:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»

Известный тренер оценил шансы «Динамо» попасть в тройку призеров

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03 мая 2026, 06:55 23
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины

Мальдера возглавит главную команду страны

К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 13:11
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ
Футбол | 03.05.2026, 16:47
Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ
Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Судья подумал: Пусть М1925 выигрывает кубок
Ответить
+1
Ну це добре, коли вся притомна Україна включно з футбольними суддями, проти дирявих працює
Ответить
0
Популярные новости
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
03.05.2026, 10:12 3
Бокс
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем