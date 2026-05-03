Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925

Разминка перед «Классическим», но с не менее важным для расположения команд в верхней части турнирной таблицы подтекстом — именно так можно было охарактеризовать противостояние в Житомире, которое началось за считанные часы до центрального матча двадцать шестого тура украинской Премьер-лиги в столице. И для харьковского «Металлиста 1925», который вновь имел лишь формальный статус хозяев местного стадиона «Центральный», номинально домашняя игра против житомирского «Полесья» была едва ли не последней возможностью в этом сезоне реально претендовать на места в зоне еврокубков.

Ведь команда Младена Бартуловича, как известно, стала соавтором сенсационного выхода в финал Кубка Украины «Чернигова», поэтому международная арена для «желто-синих» была открыта только через чемпионат. Но для этого нужно было преодолеть коллектив Руслана Ротаня, который еще не потерял надежду уже в этом сезоне зацепиться за второе место, чтобы это стало вполне неплохим достижением в первом же сезоне при таком тренерском штабе.

И в этих условиях то, что продемонстрировала нам команда Бартуловича до перерыва, вряд ли содержало намеки на хороший финал для харьковского коллектива. Ведь «Полесье» удерживало инициативу в атаке почти постоянно, за исключением момента с Петером уже перед самым перерывом, когда лишь точной передачей Крупского из своей половины удалось преодолеть защитную стену, которую гости выстроили сразу после того, как повели в счете на табло.

А произошло это ещё на 20-й минуте, когда фактически первая же реальная угроза воротам Варакуты в этом матче завершилась передачей Краснопира в зоне перед штрафной слева на Брагару, который исполнил мастерский удар под дальнюю штангу. Впоследствии тот же угол пытался поразить и сам центральный нападающий с передачи левого вингера, но проиграл дуэль голкиперу «Металлиста 1925». Вот такими мелкими шагами «Полесье» и приближалось к важному для себя успеху в первом тайме.

Несмотря на то, что вторую половину игры команда Бартуловича смогла начать с неплохого момента в собственном исполнении, когда Петер пробивал в центре штрафной низом в руки Волинцу, но, во-первых, там был офсайд у Рашицы, который оставлял мяч партнеру под удар, а, во-вторых, логического продолжения этого эпизода харьковчане так и не придумали. Гости же ответили гораздо более опасным ударом Гуцуляка с правого края штрафной на противоположной стороне поля в дальний угол, который удалось парировать Варакуте, после чего добивание от Эмерллаха пролетело мимо правой штанги.

Далее в игре был длительный период времени, когда «Металлист 1925» вообще ничего не демонстрировал в атаке, а житомиряне уверенно контролировали ход событий. Даже дальний удар Калюжного с правого фланга мимо левой штанги их не слишком испугал, а вот попадание в штангу от Назаренко с добиванием Эмерллаху над пустыми воротами вполне могло напугать защиту гостей.

Впрочем, попытка финального штурма со стороны команды Бартуловича всё же имела место. Пусть и без опасных ударов на последних секундах. Однако было аж два попадания в руки игрокам «волков», которые на пенальти вроде бы и не слишком тянули, но, по мнению тренерского штаба и игроков харьковчан, тянули даже очень заметно. Однако ни VAR, ни сам арбитр Андрей Коваленко ничего запрещенного в тех эпизодах не нашли, поэтому «желто-синие» уступили, имея на самом деле слабые основания желать большего от этой игры.

В следующем туре харьковский «Металлист 1925» будет гостить у луганской «Зари», тогда как житомирское «Полесье» примет «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Металлист 1925» – «Полесье» – 0:1

Гол: Брагару, 20

Предупреждение: Шепелев, 88

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Салюк, 78), Шабанов, Е. Павлюк, Крупский – Аревало (Забергджа, 78), Калюжный, Калитвинцев (Кастильо, 66) – Рашица (Мба, 78), Петер, Антюх (Ари, 66).

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Кобернюк, 89) – Эмерллаху (Федор, 61), Бабенко, Андриевский (Шепелев, 79) – Брагару (Назаренко, 61), Краснопир (Гайдучик, 61), Гуцуляк.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 7 (2) : 13 (6)

Угловые – 4 : 4

Оффсайды – 0:0

Температура: 23°C