Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Металлист 1925» – «Полесье» – 0:0

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Е. Павлюк, Крупский – Аревало, Калюжный, Калитвинцев – Рашица, Петер, Антюх.

Запасные: Проценко, Капинус, Ари, Кастильо, Чурко, Салюк, Гаджиев, И. Когут, Забергджа, Дубко, Баптистелла, Мба.

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе – Эмерллаху, Бабенко, Андриевский – Брагару, Краснопир, Гуцуляк.

Запасные: Бущан, Кудрик, Кравченко, Назаренко, Филиппов, Шепелев, Федор, Борел, Леднев, Кобернюк, Мельниченко, Гайдучик.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

В воскресенье, 3-го мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Фактически последний шанс команды Младена Бартуловича обозначить претензии на еврокубки, тогда как любая потеря очков эти возможности, скорее всего нивелирует. Но и коллектив Руслана Ротаня знает, как сыграл ЛНЗ в этом туре против «Карпат» (0:0), и не знает, как сыграет «Динамо» против «Шахтера» уже через несколько часов, поэтому для «Полесья» это также будет фактически один из последних шансов зацепиться за вторую строчку. Матч последних шансов выходит.

