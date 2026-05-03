В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало матча — в 15:30.

Металлист 1925

«Металлист 1925» на этом этапе сезона мог бы быть командой, соперничающей и за медали, и за национальный Кубок. Мог бы, но не будет, потому что шансы остались только на медали, поскольку все помнят сенсацию в полуфинале Кубка Украины, когда харьковская команда не получила даже в сторону своих ворот ни одного удара, самая больше тридцати раз била по чужим и в итоге вылетела в серии послематчевых пенальти.

Кстати, эта статистика красноречиво указывает на проблемы с реализацией. Их должен решать нападающий Итодо, который и феерил в перенесенном матче, точнее, доигрывании против «Вереса», и в игре прошлого тура против ЛНЗ отметился голом после выхода на замену.

Вообще, вышеупомянутый матч против «Чернигова» стал зеркалом выступлений «Металлиста 1925» в течение сезона. Защита очень надежна (только 14 пропущенных, что является наилучшим результатом, в частности, во второй части вообще пропустили только трижды), а в а в нападении забитые мячи даются со скрипом.

Возвращаясь к борьбе за медали, «Металлист 1925» находится на пятом месте, на два очка отставая от «Динамо» (которое он недавно победил) и четыре – как раз от «Полесья», поэтому в случае успеха ситуация обострится крайне.

Полесье

«Полесье» традиционно объявляет о борьбе за самые высокие места, но еще не хватает у команды и клуба опыта, поэтому приходится ограничиваться борьбой за медали. В этом году шансы большие, ведь клуб идет на третьем месте, отставая от ЛНЗ, который свой матч уже сыграл, на четыре очка. Понятно, что в случае победы и второе место будет находиться совсем рядом. Но можно откатиться и обратно, ведь харьковские и киевские конкуренты не дремлют.

Очень помогла бы в этой борьбе традиционная для чемпионатов победа над «Шахтером», но подопечные Ротаня, играя лучше оппонента, умудрились впервые в УПЛ проиграть донецкой команде. И пусть потом в меньшинстве одолели «Оболонь», но победа над «горняками» была бы более ценной.

Травмированы оба крайних защитника команды Кравченко и Крушинский. Их обоих подменяет Богдан Михайличенко, но он не может разорваться, поэтому будет играть еще и Майсурадзе, который свои шансы получает только в случаях таких форс-мажоров.

Также уже давно травмирован Владислав Велетень, а Илир Красничи дисквалифицирован.

Неприятные для «Полесья» новости появились в связи с возможной фигурацией президента Буткевича на печально известных «пленках Миндича», посмотрим, повлияет ли это как-то на клуб.

Статистика встреч

Пятый матчей провели между собой команды. Ни разу не выигрывал харьковский клуб, однако и проиграл только один раз, а все остальные игры закончились вничью, как, в частности, и игра первого круга, которая обошлась без забитых голов.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов,Салюк, Мартынюк – Калюжный, Павлюк – Забергджа, Рашица, Антюх – Итодо

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Эмерллаху– Гуцуляк, Андриевский, Назаренко – Гайдучик

Прогноз на противостояние

Конечно, что в матче команд, близких в таблице, претендующих на медали и плюс-минус одного уровня по другим показателям, оптимально ставить на ничью.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 25 18 6 1 59 - 16 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 60 2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53 3 Полесье 25 15 4 6 44 - 17 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 49 4 Динамо Киев 25 14 5 6 58 - 31 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 47 5 Металлист 1925 25 12 9 4 31 - 14 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 45 6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43 7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41 8 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37 9 Заря 25 9 8 8 35 - 32 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 35 10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30 11 Оболонь 25 6 8 11 22 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 26 12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26 13 Кудровка 25 5 6 14 26 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 21 14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20 15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13 16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12 Полная таблица

