Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Медали близко
В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало матча — в 15:30.
Металлист 1925
«Металлист 1925» на этом этапе сезона мог бы быть командой, соперничающей и за медали, и за национальный Кубок. Мог бы, но не будет, потому что шансы остались только на медали, поскольку все помнят сенсацию в полуфинале Кубка Украины, когда харьковская команда не получила даже в сторону своих ворот ни одного удара, самая больше тридцати раз била по чужим и в итоге вылетела в серии послематчевых пенальти.
Кстати, эта статистика красноречиво указывает на проблемы с реализацией. Их должен решать нападающий Итодо, который и феерил в перенесенном матче, точнее, доигрывании против «Вереса», и в игре прошлого тура против ЛНЗ отметился голом после выхода на замену.
Вообще, вышеупомянутый матч против «Чернигова» стал зеркалом выступлений «Металлиста 1925» в течение сезона. Защита очень надежна (только 14 пропущенных, что является наилучшим результатом, в частности, во второй части вообще пропустили только трижды), а в а в нападении забитые мячи даются со скрипом.
Возвращаясь к борьбе за медали, «Металлист 1925» находится на пятом месте, на два очка отставая от «Динамо» (которое он недавно победил) и четыре – как раз от «Полесья», поэтому в случае успеха ситуация обострится крайне.
Полесье
«Полесье» традиционно объявляет о борьбе за самые высокие места, но еще не хватает у команды и клуба опыта, поэтому приходится ограничиваться борьбой за медали. В этом году шансы большие, ведь клуб идет на третьем месте, отставая от ЛНЗ, который свой матч уже сыграл, на четыре очка. Понятно, что в случае победы и второе место будет находиться совсем рядом. Но можно откатиться и обратно, ведь харьковские и киевские конкуренты не дремлют.
Очень помогла бы в этой борьбе традиционная для чемпионатов победа над «Шахтером», но подопечные Ротаня, играя лучше оппонента, умудрились впервые в УПЛ проиграть донецкой команде. И пусть потом в меньшинстве одолели «Оболонь», но победа над «горняками» была бы более ценной.
Травмированы оба крайних защитника команды Кравченко и Крушинский. Их обоих подменяет Богдан Михайличенко, но он не может разорваться, поэтому будет играть еще и Майсурадзе, который свои шансы получает только в случаях таких форс-мажоров.
Также уже давно травмирован Владислав Велетень, а Илир Красничи дисквалифицирован.
Неприятные для «Полесья» новости появились в связи с возможной фигурацией президента Буткевича на печально известных «пленках Миндича», посмотрим, повлияет ли это как-то на клуб.
Статистика встреч
Пятый матчей провели между собой команды. Ни разу не выигрывал харьковский клуб, однако и проиграл только один раз, а все остальные игры закончились вничью, как, в частности, и игра первого круга, которая обошлась без забитых голов.
Ориентировочные составы
«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов,Салюк, Мартынюк – Калюжный, Павлюк – Забергджа, Рашица, Антюх – Итодо
«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Эмерллаху– Гуцуляк, Андриевский, Назаренко – Гайдучик
Прогноз на противостояние
Конечно, что в матче команд, близких в таблице, претендующих на медали и плюс-минус одного уровня по другим показателям, оптимально ставить на ничью.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|25
|18
|6
|1
|59 - 16
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|60
|2
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36 - 16
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|53
|3
|Полесье
|25
|15
|4
|6
|44 - 17
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|49
|4
|Динамо Киев
|25
|14
|5
|6
|58 - 31
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|47
|5
|Металлист 1925
|25
|12
|9
|4
|31 - 14
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|45
|6
|Колос Ковалевка
|26
|11
|10
|5
|27 - 21
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|43
|7
|Кривбасс
|26
|11
|8
|7
|46 - 41
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|41
|8
|Карпаты Львов
|26
|9
|10
|7
|35 - 26
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|37
|9
|Заря
|25
|9
|8
|8
|35 - 32
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|35
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25 - 34
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|30
|11
|Оболонь
|25
|6
|8
|11
|22 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30 - 40
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|26
|13
|Кудровка
|25
|5
|6
|14
|26 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|21
|14
|Рух Львов
|25
|6
|2
|17
|17 - 42
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|20
|15
|Александрия
|26
|2
|7
|17
|18 - 52
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23 - 66
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|12
