КАЛЮЖНЫЙ: «Нельзя в ворота Полесья пенальти ставить? В чем секрет?

Капитан харьковского «Металлиста 1925» Иван Калюжный эмоционально прокомментировал матч с «Полесьем» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги, который завершился победой «волков» (1:0).

Иван обратил внимание на скандальный эпизод в концовке матча, в котором арбитр проигнорировал игру рукой футболиста «Полесья».

– Иван, сегодня «Металлист 1925» уступает «Полесью» со счетом 0:1. Довольно болезненное поражение, которое мешает выполнению задачи по выходу в еврокубки. Какие у вас впечатления и эмоции после этого матча?

– Матч был очень тяжелым, потому что это хороший соперник. Первый тайм был очень сложным, но во втором тайме мы больше создавали. И у меня возникло несколько вопросов по поводу последних минут. Почему нельзя было поставить пенальти в ворота «Полесья» или в чем здесь секрет? Когда матч с «Динамо» – они поднимают шум, а сейчас два стопроцентных пенальти. Арбитр даже не пересматривает. Хотелось бы посмотреть моменты и услышать ответ судьи.

– По поводу пенальти действительно есть спорные моменты. Что вы в целом можете сказать по игре? Почему не удалось добиться лучшего результата непосредственно в игровом плане?

– Не удалось забить гол. Первый тайм нам не очень удался, но у нас тоже был стопроцентный момент – выход один на один, Итодо не забил. Соперник создал несколько моментов. Они выглядели лучше нас в первом тайме, но во втором мы выровняли игру и играли значительно лучше.

– Ранее, в прошлом сезоне, вы лично работали с тренерским штабом Руслана Петровича. Удивил ли вас сегодня наставник «Полесья»? Или в целом житомирская команда чем-то удивила в этом матче?

– Нет, они меня не удивили, потому что они каждую игру проводят хорошо. Чтобы было какое-то удивление – нет. Но мы сегодня вышли и во втором тайме показали, что тоже можем спокойно с ними играть.

– И после этого результата – семь очков отставания в турнирной таблице. У вас лично еще остается надежда продолжить борьбу за еврокубки?

– Мы идем от матча к матчу. Будем надеяться и делать всё для победы, а там в конце сезона посмотрим.