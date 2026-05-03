  ФОТО. Это пенальти? Матч Металлист 1925 – Полесье завершился скандалом
03 мая 2026, 18:32 | Обновлено 03 мая 2026, 18:48
ФОТО. Это пенальти? Матч Металлист 1925 – Полесье завершился скандалом

Судья проигнорировал игру рукой

Поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Металлистом 1925» и «Полесьем» завершился спорным эпизодом.

На последних секундах «Металлист 1925» получил возможность сравнять счет на «Центральном стадионе» в Житомире.

После навеса мяч от колена Сергея Чоботенко попал в руку защитника «Полесья» Ильи Крупского.

Главный арбитр Андрей Коваленко не придал значения эпизоду и продолжил игру, чем вызвал возмущение у игроков харьковского клуба.

Судья отказался пересматривать эпизод с помощью системы VAR и завершил матч, в котором «Полесье» одержало победу – 1:0.

Видео противоречивого эпизода:

Андрей Витренко Sport.ua
Засудили.
