ФОТО. Это пенальти? Матч Металлист 1925 – Полесье завершился скандалом
Судья проигнорировал игру рукой
Поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Металлистом 1925» и «Полесьем» завершился спорным эпизодом.
На последних секундах «Металлист 1925» получил возможность сравнять счет на «Центральном стадионе» в Житомире.
После навеса мяч от колена Сергея Чоботенко попал в руку защитника «Полесья» Ильи Крупского.
Главный арбитр Андрей Коваленко не придал значения эпизоду и продолжил игру, чем вызвал возмущение у игроков харьковского клуба.
Судья отказался пересматривать эпизод с помощью системы VAR и завершил матч, в котором «Полесье» одержало победу – 1:0.
Видео противоречивого эпизода:
