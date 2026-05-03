  4. БАРТУЛОВИЧ: «Была как минимум одна рука, 100%. Надо было давать пенальти»
03 мая 2026, 18:50 | Обновлено 03 мая 2026, 19:04
БАРТУЛОВИЧ: «Была как минимум одна рука, 100%. Надо было давать пенальти»

Младен Бартулович отметил силу «Полесья»

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после игры с «Полесьем» (1:0) в 26-м туре Премьер-лиги.

– Что не получилось по игре?

– Забивать голы, вот и все. «Полесье» реализовало свой момент и забило. В первом тайме у нас не все получалось, как хотелось. Но я считаю, после перерыва действительно хорошо играли, поджали соперника и создавали моменты, особенно в концовке матча, но судья мог где-нибудь и посмотреть VAR. Я убежден, что там была как минимум одна рука, 100%, нужно было ставить пенальти. Но есть победа «Полесья», поздравляю соперника с победой.

– Можете сравнить житомирян с предыдущими соперниками?

– С какими предыдущими, с «Кудровкой»? Как можно «Полесье» сравнить с «Кудровкой»? Это один из лидеров нашего чемпионата, хорошая команда с классными футболистами. Но мы тоже показали достойную игру.

– Есть ли у вас запас крепости на последние матчи сезона?

– Конечно, да. У нас есть четыре матча, мы будем работать дальше, настраиваться на каждый матч и побеждать.

Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье эксклюзив
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
бумеранг за 2 руки в матчі з динамо
