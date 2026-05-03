  4. Тренер Барселоны: «Чемпионство? Нужно ждать. Мы выполнили работу»
02.05.2026 22:00 – FT 1 : 2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
03 мая 2026, 16:58 | Обновлено 03 мая 2026, 17:02
Тренер Барселоны: «Чемпионство? Нужно ждать. Мы выполнили работу»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Осасуной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал непростой матч с «Осасуной» в 34-м туре Ла Лиги. Каталонцы в концовке встречи вырвали победу (2:1).

Благодаря победе в матче «Барселона» шагнула к чемпионству Испании. Завоевать трофей каталонцы смогут в случае неудачи (ничья/поражение) «Реала» в этом туре.

«Чемпионство? Нужно ждать. Мы выполнили свою работу, и я это ценю. Команда сыграла очень хорошо против очень сильного соперника, мы хорошо защищались.

Для меня сегодня было важно выполнить свою работу. Я не могу думать о том, что будет завтра. Да, мы в хорошей ситуации, но нужно ждать.

Нам пришлось столкнуться с большим количеством травм, и это то, что мы должны улучшить в следующем сезоне. То, что мы делаем, – фантастика, они сильно прогрессировали, и это дает мне позитивные ощущения относительно будущего. Это молодая команда с большим потенциалом», – сказал Флик.

Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
