Реал уже сегодня может подарить чемпионство Барсе. Что для этого нужно?

«Барселона» уже третьего мая может стать чемпионом Испании.

В поединке 35-го тура Ла Лиги подопечные Флика в гостях обыграли «Осасуну» (2:1), благодаря чему максимально приблизились к чемпионскому титулу.

Уже 3 мая в 22:00 по Киеву мадридский «Реал» встретится с «Эспаньолом». Перед матчем расклады в турнирной таблицы следующие:

«Барселона» с 88 очками идет на первом месте, а «Реал» с 74 пунктами – второй. В случае, если «сливочные» потеряют очки с «Эспаньолом», «сине-гранатовые» станут чемпионом Испании.

10 мая на «Камп Ноу» состоится Эль-Классико. В случае сегодняшней осечки «Реала», оно потеряет турнирное значение.