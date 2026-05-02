Барселона дожала Осасуну. Какой отрыв от Реала в Ла Лиге перед Эль Класико?

2 мая Барселона одержала выездную победу над Осасуной в матче 34-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча, которая прошла на арене Эстадио Эль Садар в Памплоне, завершилась со счетом 2:1.

Все три мяча в поединке были забиты после 80-й минуты. В составе сине-гранатовых отличились Роберт Левандовски и Ферран Торрес, а у хозяев единственный мяч оформил Рауль Гарсия де Аро.

Барселона выиграла десятый матч подряд в чемпионата Испании. В последний раз подопечные Ханси Флика теряли очки 16 февраля, когда уступили Жироне (1:2) в 24-м туре.

В таблице Ла Лиги Барселона занимает первое место с 88 очками. У ближайшего преследователя – Реала – 74 балла и одна игра в запасе.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (88), Реал (74), Вильярреал (68), Атлетико (63), Бетис (50), Сельта (44), Хетафе (44).

Реал проведет матч 34-го тура 3 апреля в гостях у Эспаньола. Если сливочные не сумеют победить, то Барселона станет досрочным чемпионом. Если же королевский клуб все же наберет три очка, то сине-гранатовые смогут гарантировать себе титул в 35-м туре – в Эль Класико против Реала.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 2 мая

Осасуна – Барселона – 1:2

Голы: Рауль Гарсия де Аро, 88 – Левандовски, 81, Ферран Торрес, 86