Барселона дожала Осасуну. Какой отрыв от Реала в Ла Лиге перед Эль Класико?
В 34-м туре чемпионата Испании сине-гранатовые одолели красных со счетом 2:1
2 мая Барселона одержала выездную победу над Осасуной в матче 34-го тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча, которая прошла на арене Эстадио Эль Садар в Памплоне, завершилась со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все три мяча в поединке были забиты после 80-й минуты. В составе сине-гранатовых отличились Роберт Левандовски и Ферран Торрес, а у хозяев единственный мяч оформил Рауль Гарсия де Аро.
Барселона выиграла десятый матч подряд в чемпионата Испании. В последний раз подопечные Ханси Флика теряли очки 16 февраля, когда уступили Жироне (1:2) в 24-м туре.
В таблице Ла Лиги Барселона занимает первое место с 88 очками. У ближайшего преследователя – Реала – 74 балла и одна игра в запасе.
Топ-7 Ла Лиги: Барселона (88), Реал (74), Вильярреал (68), Атлетико (63), Бетис (50), Сельта (44), Хетафе (44).
Реал проведет матч 34-го тура 3 апреля в гостях у Эспаньола. Если сливочные не сумеют победить, то Барселона станет досрочным чемпионом. Если же королевский клуб все же наберет три очка, то сине-гранатовые смогут гарантировать себе титул в 35-м туре – в Эль Класико против Реала.
Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 2 мая
Осасуна – Барселона – 1:2
Голы: Рауль Гарсия де Аро, 88 – Левандовски, 81, Ферран Торрес, 86
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
2 мая Марта переиграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA 1000 в столице Испании
«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера