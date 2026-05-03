  4. Осасуна – Барселона – 1:2. Горячая концовка. Видео голов и обзор матча
Осасуна
02.05.2026 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
03 мая 2026, 02:15 | Обновлено 03 мая 2026, 02:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В суббота, 2 мая, состоялся поединок 34-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Барселоной».

Поединок проходил на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Осасуне».

До 80-й минуты встречи команды не забивали, пока вдруг не отличился Роберт Левандовски. через семь минут второй гол гостей забил Ферран Торрес. Забитый мяч Рауля Гарсии де Харо никак хозяева поля не помог.

«Барселона» с 88 пунктами идет первой, отрыв от «Реала» составляет 14 баллов. «Осасуна» с 42 очками – десятая.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур

Осасуна – Барселона – 1:2

Голы: Рауль Гарсия де Аро, 88 – Левандовски, 81, Ферран Торрес, 86

Видео голов и обзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна), асcист Абель Бретонес.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Фермин Лопес.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
Даниил Кирияка
