В суббота, 2 мая, состоялся поединок 34-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Барселоной».

Поединок проходил на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Осасуне».

До 80-й минуты встречи команды не забивали, пока вдруг не отличился Роберт Левандовски. через семь минут второй гол гостей забил Ферран Торрес. Забитый мяч Рауля Гарсии де Харо никак хозяева поля не помог.

«Барселона» с 88 пунктами идет первой, отрыв от «Реала» составляет 14 баллов. «Осасуна» с 42 очками – десятая.

Голы: Рауль Гарсия де Аро, 88 – Левандовски, 81, Ферран Торрес, 86

