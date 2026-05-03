ФОТО. Как Динамо готовилось к суперматчу УПЛ против Шахтера

Классическое дерби между Динамо и Шахтером в 26-м туре Украинской Премьер-лиги состоится вечером 3 мая в Киеве.

Накануне Динамо, готовясь к поединку с Шахтером, провело тренировку на клубной базе в Вите-Литовской.

После разминки в тренажерном зале бело-синие переместились на футбольное поле. Там игроки и тренерский штаб Динамо поздравили с днем рождения Виталия Кулибу, тренеру по физической подготовке первой команды исполнился 41 год. Именинника поздравили традиционным праздничным коридором.

После этого началась основная часть тренировки. Сначала футболисты работали над совершенствованием скоростных показателей и выполняли упражнения, связанные с беговой работой.

Далее динамовцы перешли к упражнениям с мячом. Полевых игроков разделили на три группы. По условиям задания, каждой из групп необходимо было провести пасовую комбинацию, которая завершалась ударом по маленьким воротам. Команды соревновались между собой на скорость и точность, а те, кто проиграл, должны были выполнить наказание.

Затем футболисты работали в двустороннем формате с использованием нейтрального игрока. Подопечные Игоря Костюка оттачивали игровые ситуации, а у каждой из команд было свое специфическое задание. В завершение игроки атакующего плана отдельно отрабатывали удары, а защитники – действия в обороне.

Матч Динамо – Шахтер состоится в воскресенье, 3 мая, на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

