Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Динамо готовилось к суперматчу УПЛ против Шахтера
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 17:07 | Обновлено 03 мая 2026, 17:13
444
0

ФОТО. Как Динамо готовилось к суперматчу УПЛ против Шахтера

Подопечные Игоря Костюка тренировались на своей базе под Киевом

03 мая 2026, 17:07 | Обновлено 03 мая 2026, 17:13
444
0
ФОТО. Как Динамо готовилось к суперматчу УПЛ против Шахтера
ФК Динамо

Классическое дерби между Динамо и Шахтером в 26-м туре Украинской Премьер-лиги состоится вечером 3 мая в Киеве.

Накануне Динамо, готовясь к поединку с Шахтером, провело тренировку на клубной базе в Вите-Литовской.

После разминки в тренажерном зале бело-синие переместились на футбольное поле. Там игроки и тренерский штаб Динамо поздравили с днем рождения Виталия Кулибу, тренеру по физической подготовке первой команды исполнился 41 год. Именинника поздравили традиционным праздничным коридором.

После этого началась основная часть тренировки. Сначала футболисты работали над совершенствованием скоростных показателей и выполняли упражнения, связанные с беговой работой.

Далее динамовцы перешли к упражнениям с мячом. Полевых игроков разделили на три группы. По условиям задания, каждой из групп необходимо было провести пасовую комбинацию, которая завершалась ударом по маленьким воротам. Команды соревновались между собой на скорость и точность, а те, кто проиграл, должны были выполнить наказание.

Затем футболисты работали в двустороннем формате с использованием нейтрального игрока. Подопечные Игоря Костюка оттачивали игровые ситуации, а у каждой из команд было свое специфическое задание. В завершение игроки атакующего плана отдельно отрабатывали удары, а защитники – действия в обороне.

Матч Динамо – Шахтер состоится в воскресенье, 3 мая, на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Фотогалерея. Тренировка Динамо

ВИДЕО. Тренировка Динамо

По теме:
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер, учись. Кристал Пэлас разгромлен в АПЛ перед матчем ЛК
Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Игорь Костюк Виталий Кулыба
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 03 мая 2026, 16:23 1
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 3 мая в 17:30 по Киеву

Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Теннис | 02 мая 2026, 19:31 141
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!

В финале турнира WTA 1000 в столице Испании Марта в двух сетах одолела россиянку

К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 13:11
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 2
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем