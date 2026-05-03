  4. ФОТО. Как Шахтер готовился к Украинскому Классико против Динамо
03 мая 2026, 15:57 | Обновлено 03 мая 2026, 16:04
Игра 26-го тура УПЛ пройдет 3 мая в 18:00 в Киеве

ФК Шахтер

В 26-м туре УПЛ Шахтер на выезде сыграет с Динамо. Игра пройдет 3 мая в 18:00 в Киеве на стадионе Динамо имени В. Лобановского.

Шахтер возглавляет чемпионскую гонку. После 25 туров у горняков 60 очков и лучшая разница голов (59–16). Команда Арды Турана опережает ближайшего преследователя на 8 баллов, а преимущество над Динамо составляет 13 очков. Такой отрыв горняки обеспечили благодаря удачной весенней части сезона – 8 побед и 1 ничья в матчах чемпионата Украины. Так, в прошлом туре лидер разобрался с Кудривкой (3:1) благодаря голам Невертона, Лукаса и Бондаренко. Самыми результативными игроками оранжево-черных в этом сезоне остаются Кауан Элиас (11 голов и 7 ассистов), Лука Мейреллиш (10/2) и Педриньо (8/9).

В то же время Шахтер продолжает свой изнурительный марафон, предстоящая игра с Динамо станет для горняков уже 9-й за последний месяц. Горняки проводят украинское классико между двумя матчами полуфинала Лиги конференций УЕФА, где противостоят английскому Кристал Пелес. Еще в этот четверг подопечные Арды Турана играли в Кракове, вернулись в Киев, а после воскресного матча отправятся в Лондон на ответную игру.

Динамо борется за еврокубковую зону. После 25 туров клуб имеет 47 очков (разница мячей: 58–31) и на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ. В последнем туре киевляне провели невероятный поединок с Кривбассом, где уступали 1:4 к перерыву, но в итоге победили со счетом 6:5. Этот матч установил новый рекорд результативности за всю историю чемпионатов Украины. Также подопечные Игоря Костюка имеют надежды на Кубок Украины, в финале которого встретятся с перволиговым Черниговом. Самыми результативными футболистами Динамо в текущем сезоне являются Матвей Пономаренко (14 голов), Андрей Ярмоленко (9) и Назар Волошин (8 голов и 13 ассистов), однако последний пропустит украинское классико из-за дисквалификации.

Шахтер и Динамо в чемпионате Украины сыграли 75 матчей. Горняки одержали 29 побед, 21 встреча завершилась вничью, 25 раз сильнее были киевляне. Общая разница мячей: 94–88 в пользу оранжево-черных. Беспроигрышная серия горняков в украинском классико на уровне УПЛ насчитывает 8 поединков (4 победы и 4 ничьи).

2 ноября 2025 года в первом круге УПЛ соперники встретились на поле Арены Львов. Матч начался с быстрого гола горняков, когда уже на 3-й минуте Эгиналду открыл счет. Остальная часть тайма прошла при игровом преимуществе горняков, но основные события развернулись после перерыва. На 54-й минуте Невертон забил второй гол оранжево-черных, однако уже через пару минут киевляне усилиями Буяльского один мяч отыграли. Команды и дальше действовали на встречных курсах, обмениваясь моментами, однако в концовке поединка автогол Кабаева снял все вопросы. 3:1 – победа команды Арды Турана.

Матч Динамо – Шахтер будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Афанасьевым. Ассистенты – Игорь Рыбченко и Денис Романов. Арбитр VAR – Владимир Новохатний. Ассистент арбитра VAR – Марина Стрелецкая.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Спорт уа, а где репортаж, как Динамо готовилось к этому матчу?! А ну да, вам ахметка не велел публиковать , как же я забыл...
