Атлетик добыл волевую победу над аутсайдером, забив три гола в концовке

Неважно играющий в последних турах Ла Лиги «Атлетик» вернулся в борьбу за еврокубки, добыв волевую победу в гостях у «Алавеса» в 34-м туре испанского чемпионата.

Хозяева, пытающиеся не свалиться в зону вылета, выиграли первый тайм благодаря быстрому голу Антонио Бланко (1:0). После перерыва команды обменялись голами Роберто Наварро и Науэля Тенальи, а с 74-й минуты забивал только «Атлетик» – Ойян Сансет и дважды Нико Уильямс перевернули ход игры – 2:4.

«Алавес» на четвертом месте с конца с запасом в два очка от зоны вылета, «Атлетик» делит шестую строчку.

Ла Лига, 34-й тур. 2 мая.

«Алавес» – «Атлетик» – 2:4

Голы: Бланко, 8, Теналья, 68 – Наварро, 46, Сансет, 74, Нико Уильямс, 83, 87.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 33 28 1 4 87 - 30 02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано 85 2 Реал Мадрид 33 23 5 5 68 - 31 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 74 3 Вильярреал 34 21 5 8 64 - 39 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 68 4 Атлетико Мадрид 34 19 6 9 58 - 37 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 63 5 Бетис 33 12 14 7 49 - 41 03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол 22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис 50 6 Сельта 33 11 11 11 45 - 43 03.05.26 15:00 Сельта - Эльче 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 22.03.26 Сельта 3:4 Алавес 44 7 Хетафе 33 13 5 15 28 - 34 03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 44 8 Атлетик Бильбао 34 13 5 16 40 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44 9 Реал Сосьедад 33 11 10 12 52 - 52 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте 20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад 43 10 Осасуна 33 11 9 13 39 - 40 02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона 42 11 Райо Вальекано 33 9 12 12 33 - 41 03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано 39 12 Эспаньол 33 10 9 14 37 - 49 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол 21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 39 13 Валенсия 34 10 9 15 37 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 39 14 Эльче 33 9 11 13 44 - 50 03.05.26 15:00 Сельта - Эльче 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка 38 15 Мальорка 34 10 8 16 42 - 51 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 38 16 Жирона 34 9 11 14 36 - 51 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 38 17 Алавес 34 9 9 16 40 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 36 18 Севилья 33 9 7 17 40 - 55 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья 21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия 34 19 Леванте 34 8 9 17 38 - 55 08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте 33 20 Реал Овьедо 33 6 10 17 26 - 51 03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья 21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо 28 Полная таблица

