  Атлетик добыл волевую победу над аутсайдером, забив три гола в концовке
02.05.2026 19:30 – FT 2 : 4
Обзор
02 мая 2026, 21:47 | Обновлено 02 мая 2026, 22:03
Атлетик добыл волевую победу над аутсайдером, забив три гола в концовке

Неважно играющий в последних турах Ла Лиги «Атлетик» вернулся в борьбу за еврокубки, добыв волевую победу в гостях у «Алавеса» в 34-м туре испанского чемпионата.

Хозяева, пытающиеся не свалиться в зону вылета, выиграли первый тайм благодаря быстрому голу Антонио Бланко (1:0). После перерыва команды обменялись голами Роберто Наварро и Науэля Тенальи, а с 74-й минуты забивал только «Атлетик» – Ойян Сансет и дважды Нико Уильямс перевернули ход игры – 2:4.

«Алавес» на четвертом месте с конца с запасом в два очка от зоны вылета, «Атлетик» делит шестую строчку.

Ла Лига, 34-й тур. 2 мая.

«Алавес»«Атлетик» – 2:4

Голы: Бланко, 8, Теналья, 68 – Наварро, 46, Сансет, 74, Нико Уильямс, 83, 87.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 33 28 1 4 87 - 30 02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано 85
2 Реал Мадрид 33 23 5 5 68 - 31 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 74
3 Вильярреал 34 21 5 8 64 - 39 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 68
4 Атлетико Мадрид 34 19 6 9 58 - 37 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 63
5 Бетис 33 12 14 7 49 - 41 03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис 50
6 Сельта 33 11 11 11 45 - 43 03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес 44
7 Хетафе 33 13 5 15 28 - 34 03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 44
8 Атлетик Бильбао 34 13 5 16 40 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44
9 Реал Сосьедад 33 11 10 12 52 - 52 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад 43
10 Осасуна 33 11 9 13 39 - 40 02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона 42
11 Райо Вальекано 33 9 12 12 33 - 41 03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано 39
12 Эспаньол 33 10 9 14 37 - 49 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 39
13 Валенсия 34 10 9 15 37 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 39
14 Эльче 33 9 11 13 44 - 50 03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка 38
15 Мальорка 34 10 8 16 42 - 51 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 38
16 Жирона 34 9 11 14 36 - 51 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 38
17 Алавес 34 9 9 16 40 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 36
18 Севилья 33 9 7 17 40 - 55 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия 34
19 Леванте 34 8 9 17 38 - 55 08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте 33
20 Реал Овьедо 33 6 10 17 26 - 51 03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо 28
Полная таблица

