2 мая на Мендисоросса пройдет матч 34-го тура Примеры Испании, в котором Алавес встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Алавес

Команда при желании может вспомнить отдельные яркие вспышки в виде выходов в финалы турниров на вылет. Но, пожалуй, главным ее актуальным достижением стало то, что после очередного подъема из Сегунды, из года в год, получалось набирать достаточно очков, чтобы продлевать себе прописку на более высоком уровне.

Нынешняя темпорада развивалась достаточно стандартно, хотя угроза вылета нависала. А тут еще и Коудета сманили тренировать Ривер Плейт. Впрочем, из-за этого в Витории весной появился Кике Санчес Флорес. И нужно признать, что у этого опытного наставника получалось неплохо. Достаточно сказать, что в шести крайних поединках было только одно поражение, Реалу из Мадрида, а Сельту с Мальоркой даже обыгрывали. И тем не менее даже при таких результатах не удается как-то заметно оторваться от зоны вылета.

Атлетик

Клуб год назад был на пике. Он после победы в кубке стал четвертым в Примере, параллельно только в полуфинале уступив Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы. Не удивительно, что Нико Уильямс отказался от перехода в Барселону, да и Вальверде, казалось, тут на этот раз надолго.

Сейчас же точно известно, что Эрнесто летом снова покинет Бильбао. И, очевидно, это связано с неудачами во всех турнирах. Разве что в Копе дель Рей получилось дойти до полуфинала, но только ради пары поражений Сосьедаду. В Лиге чемпионов не вышли из группы, в Суперкубке разгромно уступили Барселоне. А в Примере 2:3 с Атлетико в прошлом туре стали уже шестнадцатым поражением - практически в каждом втором поединке. При этом плотность такая, что до Хетафе, идущего шестым, дистанция в одну победу, 41 очко против 44!

Статистика личных встреч

Баски выигрывали четырежды при одной ничьей в официальных поединках. Но в этом сезоне он уступил дома гостям из Витории.

Прогноз

Букмекерские конторы не зря считают пару равной. Стоит поставить на оба забьют в их споре (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua: Обе забьют зз 1.76.