  4. Чемпионы без короны. Наполи потерял баллы, следующий шаг за Интером
Чемпионат Италии
Удинезе
02.05.2026 16:00 – FT 2 : 0
Торино
Италия
02 мая 2026, 21:03 | Обновлено 02 мая 2026, 21:10
«Комо» сделал подарок миланскому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая состоялся матч между клубами «Комо» и «Наполи» в 35-м туре итальянской Серии А.

Команды встретились на стадионе «Джузеппе Синигалья» в городе Комо.

И хозяева, и гости имели несколько опасных моментов по ходу игры, но мяч так и не оказался в сетке.

Усилия футболистов завершились безголевой ничьей на табло – 0:0.

Такой результат в матче «Наполи» сыграл на руку миланскому «Интеру», ведь неаполитанцы фактически лишили себя шансов на повторное чемпионство.

Если в своем матче «змеи» одержат победу, то досрочно станут чемпионами Италии.

Серия А. 35-й тур, 2 мая

«Комо» – «Наполи» – 0:0

«Удинезе» – «Торино» – 2:0

Голы: Эхизибуэ, 45+1, Кристенсен, 51

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
КВАРЦЯНЫЙ: «Будет 95% самоотдачи от Шахтера и 120% от Динамо»
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
