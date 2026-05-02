Чемпионы без короны. Наполи потерял баллы, следующий шаг за Интером

2 мая состоялся матч между клубами «Комо» и «Наполи» в 35-м туре итальянской Серии А.

Команды встретились на стадионе «Джузеппе Синигалья» в городе Комо.

И хозяева, и гости имели несколько опасных моментов по ходу игры, но мяч так и не оказался в сетке.

Усилия футболистов завершились безголевой ничьей на табло – 0:0.

Такой результат в матче «Наполи» сыграл на руку миланскому «Интеру», ведь неаполитанцы фактически лишили себя шансов на повторное чемпионство.

Если в своем матче «змеи» одержат победу, то досрочно станут чемпионами Италии.

Серия А. 35-й тур, 2 мая

«Комо» – «Наполи» – 0:0

«Удинезе» – «Торино» – 2:0

Голы: Эхизибуэ, 45+1, Кристенсен, 51

