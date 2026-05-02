Чемпионы без короны. Наполи потерял баллы, следующий шаг за Интером
«Комо» сделал подарок миланскому клубу
2 мая состоялся матч между клубами «Комо» и «Наполи» в 35-м туре итальянской Серии А.
Команды встретились на стадионе «Джузеппе Синигалья» в городе Комо.
И хозяева, и гости имели несколько опасных моментов по ходу игры, но мяч так и не оказался в сетке.
Усилия футболистов завершились безголевой ничьей на табло – 0:0.
Такой результат в матче «Наполи» сыграл на руку миланскому «Интеру», ведь неаполитанцы фактически лишили себя шансов на повторное чемпионство.
Если в своем матче «змеи» одержат победу, то досрочно станут чемпионами Италии.
Серия А. 35-й тур, 2 мая
«Комо» – «Наполи» – 0:0
«Удинезе» – «Торино» – 2:0
Голы: Эхизибуэ, 45+1, Кристенсен, 51
