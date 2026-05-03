Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины

Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось с новым главным тренером сборной Украины.

Журналист Роман Бебех сообщил, что, несмотря на риск, УАФ назначит тренером итальянца Андре Мальдеру.

«Да, это правда, Мальдера возглавит сборную», – отметил журналист.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».