Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Мальдера возглавит главную команду страны
Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось с новым главным тренером сборной Украины.
Журналист Роман Бебех сообщил, что, несмотря на риск, УАФ назначит тренером итальянца Андре Мальдеру.
«Да, это правда, Мальдера возглавит сборную», – отметил журналист.
Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Реала» готов отпустить украинца
Сложно давать прогноз на чемпионат мира в дивизионе 1A
Я не здивуюсь, якщо там взагалі тренувати із-за куліс далі буде Ребруха і Шева, указуючи кого брати і з якою розстановкою і тактикою грати, а цей лише рахуватиметься головним. Короче нічого не буде нормального поки вся ця шайка яка окупувала наш футбол не піде нафіг.
Немов би Хведерація опиралася ще вчора?!
Бл...
Я дуже злий через це.
Майже впевнений, що це черговий ноунеймовий "рєбруха", котрого будуть смикати за ниточки, користуючись його незнанням мови. Для того і пропихували, типу, іноземця!
...Як же мерзенно розуміти, що твоя країна - це та, де кумівство та мафіозність влади проросли до кісткового та спинного мозку.
Де без Майданів нічого на нормальне не змінюється, бо все і всюди "замазано" та "схвачено"... Всюди чергові місцеблюстителі-"рєбрухі" на підхваті...
Вашу ж мать, тандем шева&суркісня. Ви знову перемогли в своїх кабінетах...
Як прикро.
Ще декілька впусту просраних років. Ще одне покоління наших футболістів мимо каси...