Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
03 мая 2026, 06:55 | Обновлено 03 мая 2026, 07:52
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины

Мальдера возглавит главную команду страны

УАФ. Андреа Мальдера

Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось с новым главным тренером сборной Украины.

Журналист Роман Бебех сообщил, что, несмотря на риск, УАФ назначит тренером итальянца Андре Мальдеру.

«Да, это правда, Мальдера возглавит сборную», – отметил журналист.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

У ключевого футболиста сборной Украины возникли проблемы с женой
ФОТО. Влада Зинченко показала, как они проводят выходные
Журналист: «В контракт Мальдеры нужно прописать изучение украинского языка»
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
Можливо Шева пішов найлегшим шляхом і призначив іноземного тренера,  як доречі всі вимагали і на цьому сайті зокрема,якого знає особисто. Гірше думаю вже не буде.Гидити найлегше, дайте хоч спробувати людині.
+7
Ботярам виставили нову методичку про Шеву і все не так. Якби призначили Мирона було б те саме  "Ганьба УАФ"
+6
Ну, Мальдера ручной тренер УАФ Шевченка и Реброва,  а  дед Маркевич бы нах всех посылал с ихними указаниями свыше. Поэтому и назначили Итальянца. Что лучше ... покажет время, но я бы хотел однозначно Миросю тренером.
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Человек, который ни разу в жизни не был тренером, а только помощником , - будет тренировать нашу сборную? Вы там в УАФ обкурились????? 
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Логично, следующий Тассоти))))
+3
Рискований хід від Шевченка, він повинен всю відповідальність брати на себе 
+2
Бебех это кто 
+1
Эээээээ…. 
0
Андрюха собутильніка своячка без досвіду пристроїв, нічого дивного. А головне, я собі уявив як цей італьяшка, звичайний заробітчанин і без знання мови буде "мотиватором" для футболістів збірної, да. 
Я не здивуюсь, якщо там взагалі тренувати із-за куліс далі буде Ребруха і Шева, указуючи кого брати і з якою розстановкою і тактикою грати, а цей лише рахуватиметься головним. Короче нічого не буде нормального поки вся ця шайка яка окупувала наш футбол не піде нафіг. 
-2
Як же так?
Немов би Хведерація опиралася ще вчора?!
Бл...
Я дуже злий через це.
Майже впевнений, що це черговий ноунеймовий "рєбруха", котрого будуть смикати за ниточки, користуючись його незнанням мови. Для того і пропихували, типу, іноземця!
...Як же мерзенно розуміти, що твоя країна - це та, де кумівство та мафіозність влади проросли до кісткового та спинного мозку.
Де без Майданів нічого на нормальне не змінюється, бо все і всюди "замазано" та "схвачено"... Всюди чергові місцеблюстителі-"рєбрухі" на підхваті...
Вашу ж мать, тандем шева&суркісня. Ви знову перемогли в своїх кабінетах...
Як прикро.
Ще декілька впусту просраних років. Ще одне покоління наших футболістів мимо каси...
-3
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
-8
