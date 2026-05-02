Коуч Кривбасса разнес арбитров после безумного матча УПЛ: «Это позор»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен поделился эмоциями после безумного матча своей команды против СК Полтава (3:3) в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Счет 3:3. После финального свистка вы подошли к камере и сказали слова об арбитре. Что вы имели в виду?

– Я думаю, сегодня это пример, где украинский футбол находится. Это ненормально, что судья так судит. Это просто позор. Позор – то, как арбитры судят. И на VAR отработали – это непрофессиональное отношение.Сегодня два наших гола не засчитали. Так что, я думаю, это ненормальное отношение к футбольному клубу «Кривбасс».

– Это систематические моменты, на которые вы обращали внимание. Что вас еще возмутило в течение этого матча?

– Вы видели сами ситуацию, где Дибанго получил по ногам и они продолжали играть. И боковой арбитр стоял в метре от него, все видел, все слышал. Команда соперника всегда кричит. Они не хотят играть в футбол, они хотят только сломать футбол. И судейская бригада сегодня им в этом помогала. Что-то похожее мы видели в первом круге чемпионата.

Сегодня мы приехали сюда играть в футбол. Но мы от судейской бригады не получили возможности играть. Как мы уже сказали, не засчитали наши голы, не отменили голы соперника, где тоже такая же ситуация была. Не дали нам пенальти, – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный балл после 26 сыгранных матчей.