В пятницу, 1 мая, проходил матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Полтава» и «Кривбасс».

Матч состоялся в Кропивницком на стадионе «Звезда».

За первые 7 минут «Кривбасс» забил 2 гола усилиями Парако и Сека. Однако на 16-й минуте гости уже проигрывали 2:3, поскольку поочередно за «Полтаву» отличились Коцюмака, Сухоручко и Сад.

Отыграться криворожцы смогли лишь в концовке матча усилиями Лина, а в компенсированное время Вививальд забил еще один гол, который отменили из-за фола в атаке.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 1 мая

Полтава – Кривбасс – 3:3

Голы: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Лин, 85

