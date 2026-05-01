  4. Полтава – Кривбасс – 3:3. Голевая феерия в Кропивницком. Видео голов
01.05.2026 15:30 – FT 3 : 3
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
01 мая 2026, 19:50 |
1654
0

Полтава – Кривбасс – 3:3. Голевая феерия в Кропивницком. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

01 мая 2026, 19:50 |
1654
0
Полтава – Кривбасс – 3:3. Голевая феерия в Кропивницком. Видео голов
УПЛ

В пятницу, 1 мая, проходил матч 26-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграли «Полтава» и «Кривбасс».

Матч состоялся в Кропивницком на стадионе «Звезда».

За первые 7 минут «Кривбасс» забил 2 гола усилиями Парако и Сека. Однако на 16-й минуте гости уже проигрывали 2:3, поскольку поочередно за «Полтаву» отличились Коцюмака, Сухоручко и Сад.

Отыграться криворожцы смогли лишь в концовке матча усилиями Лина, а в компенсированное время Вививальд забил еще один гол, который отменили из-за фола в атаке.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 26-й тур, 1 мая

Полтава – Кривбасс – 3:3

Голы: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Лин, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Карлос Парако, 2 мин.

ГОЛ, 0:2! Ассан Сек, 7 мин.

ГОЛ, 1:2! Игорь Коцюмака, 8 мин.

ГОЛ, 2:2! Даниил Сухоручко, 11 мин.

ГОЛ, 3:2! Валерий Сад, 16 мин.

ГОЛ, 3:3! Бар Лин, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Бар Лин (Кривбасс), асcист Глейкер Мендоса.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Полтава).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сухоручко (Полтава), асcист Валерий Сад.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Коцюмака (Полтава), асcист Владимир Одарюк.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сек (Кривбасс), асcист Глейкер Мендоса.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Парако (Кривбасс).
По теме:
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
ВИДЕО. Динамо готовится к Шахтеру. Клуб не раскрыл ситуацию с травмами
Полтава чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Даниил Сухоручко Валерий Сад Игорь Коцюмака Карлос Парако Полтава - Кривбасс
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Футбол | 01 мая 2026, 09:32 10
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»

Легенда Динамо поделился эмоциями после матча Шахтера

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01 мая 2026, 09:38 13
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас

«Горняки» проиграли 1:3

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Футбол | 01.05.2026, 16:48
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Популярные новости
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 18
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 18
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 3
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
