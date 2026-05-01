В пятницу, 1 мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полтава» встретится с «Кривбассом». Матч пройдет в Кропивницком на стадионе "Звезда" имени С. Березкина, игра начнется в 15:30.

Для команды Матвийченко почти все решено: «Полтава» скорее всего будет паковать чемоданы, и со следующего сезона будет играть в Первой лиге. «Кривбасс» в свою очередь попытается зацепиться за места под солнцем в турнирной таблице, правда, после результативного проигрыша «Динамо», их шансы на топ-5 значительно уменьшились.

Справедливости ради, у «Полтавы» остался можно сказать единственный шанс взять очки еще в этом розыгрыше УПЛ, ведь впереди матчи с грандами, которым зачетные баллы будут нужны как воздух. Но «Кривбасс» будет не менее заинтересован в том, чтобы победить, что поможет команде компенсировать немного смазанную игру против киевлян.

Напомним, в первом круге обе команды расписали результативную ничью со счетом 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полтава» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

