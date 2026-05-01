  4. СК Полтава – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Полтава – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У новичка УПЛ остался единственный шанс на достойное завершение сезона

В 26-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2025-2026 в пятницу, 1 мая, в Кропивницком встретятся «Полтава» и «Кривбасс». Оба коллектива синхронно уступили своим оппонентам в прошлом туре, и теперь планируют в этом поединке исправиться.

Уже смело можно сказать, что «Полтава» покидает УПЛ, ведь впереди поединки с грандами украинского футбола, а учитывая слабую результативность этого сезона, успех в поединке с «Шахтером», «Динамо» и ЛНЗ будет маловероятным.

Предыдущий матч против «Колоса» получился более или менее неплохим для полтавского клуба, но во второй половине встречи «Полтава» снова допустила ошибки из-за нехватки опыта и мастерства, которые привели к очередному поражению.

Впереди команду Матвийченко ожидает непростая игра с «Кривбассом», который будет очень злым после поединка против «Динамо».

Отметим, что поединок пропустят дисквалифицированные Денис Галенков и Илья Ухань.

Для криворожцев предыдущий тур стал настоящей трагикомедией: «Кривбасс» вместе с «Динамо» устроили невероятный остросюжетный блокбастер, на двоих забив 11 голов.

Что интересно, то после первого тайма команда Патрика ван Леувена переигрывала действующего чемпиона 4:1, и даже после камбека команды Костюка снова повела в счете, но к сожалению потерпела фиаско.

Одним из создателей временного успеха «Кривбасса» стал венесуэлец Глейкер Мендоза, оформивший покер в ворота киевлян, и был признан лучшим игроком 26-го тура. При этом легионер отметил этот матч как самый лучший в своей жизни.

Досадно, что благодаря той победе «Кривбасс» реально мог бы вступить в гонку за еврокубки, однако сейчас у команды есть прекрасная возможность взять реванш в поединке с «Полтавой», которой уже ничего не светит в борьбе за сохранение прописки в элите.

В матче против «Полтавы» не примет участие из-за перебора желтых карт Андрусв Араухо.

Единственный матч между этими командами завершился результативной ничьей 2:2. У «Полтавы» голы забивали Олег Веремиенко и Дмитрий Плахтырь, а у «Кривбасса» Бар Лин и Егор Твердохлиб.

Безусловно, фаворитом в этом противостоянии является «Кривбасс», однако не стоит полностью вычеркивать полтавчан из списка живущих, которая в некоторых матчах доказывала, что может составлять конкуренцию более сильным соперникам, тем более для «Полтавы» этот матч будет последним шансом зацепиться за зачетные баллы. Учитывая, что «Кривбасс» любит много забивать и проблемы в обороне команды, нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

«Полтава»: Ермолов, Коцюмака, Веремиенко, Билошевский, Кононов, Вивдич, Дорошенко, Сад, Одарюк, Марусич

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Джонс, Виливальд, Дибанго, Каменский, Мендоза, Шевченко, Задерака, Герберт, Парако

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 7.65 для «Полтавы» и 1.38 для «Кривбасса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кривбасс Кривой Рог Павел Матвийченко Патрик ван Леувен Полтава - Кривбасс прогнозы
Дмитрий Телицын
